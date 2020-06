„In Crailsheim wütet das Freiheitsvirus!“ Das hat Michael Ballweg bei der vierten Demonstration gegen die Corona-Beschränkungen den Teilnehmern zugerufen. Der Gründer der Stuttgarter Initiative „Querdenken 711“ war bei der Kundgebung des Crailsheimer Gegenstücks „Querdenken 795“ am vergangenen Freitag prominenter Redner.

„Ich glaube nicht an dieses Virus“, erklärte zu Beginn der Kundgebung Stephan Bergmann vom „Verein für indianische Lebensweisen“ . In seinen „Weltbildern“. Er orientiere sich an fünf biologischen Naturgesetzen.

Lars König aus Crailsheim, der sich als „ein Kind dieser Stadt“ bezeichnete, stellte eine Parallele zwischen den Demonstrationen gegen die Corona-Beschränkungen heute und der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ im NS-Staat her. Er las aus einem der Flugblätter der „Weißen Rose“ vor und stellte die Frage in den Raum, ob diese jungen Leutewürden. Seinen Beitrag beendete der Berufspädagoge mit dem Zitat „Es lebe die Freiheit!“, den letzten Worten Hans Scholls vor seiner Hinrichtung.

In Stuttgart haben Gegner der Corona-Einschränkungen mit Judensternen demonstriert. Eine ähnliche Entgleisung war jetzt in Crailsheim zu beobachten, als einer der Redner die Demonstranten mit der „Weißen Rose“ auf eine Stufe stellte. Dass er dies getan und auch noch Beifall erhalten hat, ist ungeheuerlich. Die einen können heute in einem Rechtsstaat ihr Demonstrationsrecht wahrnehmen, die anderen haben gegen ein Terrorregime ihr Leben eingesetzt und verloren – was für ein Unterschied!