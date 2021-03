Der Aufwand hat sich gelohnt: Am Ende des ersten Öffnungstags der Corona-Teststation in Crailsheim haben sich 218 Bürgerinnen und Bürger testen lassen. „Wir hatten – außer am Anfang – zwar nie den großen Ansturm. Wir hatten aber auch nie Langeweile“, berichtet Manuela Weber, hauptamtli...