Wie die Crailsheimer Stadtverwaltung mitteilt, sind dem Albert-Schweitzer-Gymnasium nach der bestätigten Corona-Infektion eines Schülers am Montag im Laufe der Woche weiteregemeldet worden, die Quarantäne zur Folge haben. 30 von 73 der Lehrkräfte am Gymnasium dürfen die Schule bis mindestensnicht mehr betreten. Die noch verbliebenen Lehrer haben die zu vertretenden Unterrichtsstunden ihrer Kollegen übernommen und neben dem eigenen Unterricht auch das Homeschooling für die Schüler in Quarantäne durchgeführt. Ein umfassenderist laut Stadtverwaltung nun aber nur noch bedingt umsetzbar.