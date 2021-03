Wie die Crailsheimer Stadtverwaltung mitteilt, wird sie ab dem 20. März gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz ein kommunalesbetreiben. Alle Crailsheimer haben somit zweimal in der Woche (samstags von 9 bis 16 Uhr, mittwochs von 13 bis 18 Uhr) die Möglichkeit, sich in dergratis testen zu lassen. Für die Teilnahme ist keine vorherige Anmeldung notwendig. Getestete erhalten eine Bescheinigung über ihr Ergebnis. Personen mit Krankheitssymptomen sind allerdings vom Testund müssen stattdessen, wie bisher auch, einen PCR-Test in einer Arztpraxis durchführen lassen.

Bereits am vergangenen Samstag hatte die Stadtverwaltung Bürgern ermöglicht, sich im Arkadenforum des Rathauses kostenfrei testen zu lassen. Insgesamt 72 Menschen nahmen das Angebot an. Eine Person wurde dabei positiv auf das Coronavirus getestet.

Neben dem Ausbau der Testkapazitäten setzt sich die Verwaltung auch für zusätzlichenin der Region und vor allem in der Stadt ein. So hatte Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer sich bereits Anfang vergangener Woche in einem Schreiben an Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha gewandt - und um weitere Impfdosen für Crailsheim und den Landkreis gebeten. In einem Telefonat mit Landrat Gerhard Bauer betonte der Oberbürgermeister ebenfalls die dringende Notwendigkeit, neben Schnelltests auch eine rasche Durchimpfung der impfwilligen Bevölkerung zu erreichen. Der Landrat kündigte seinerseits an, das Sozialministerium ebenfalls zu kontaktieren.