Gemeinsam mit den Horaffen-Helferlein bietet die Stadtbücherei Crailsheim jetzt an, ausleihbare Medien direkt vor die Haustür zu liefern. Wer den Service nutzen möchte, muss in Crailsheim wohnen und einen gültigen Büchereiausweis besitzen.

Unter dem Motto „Sie bleiben daheim und wir liefern Ihnen Unterhaltung, Inspiration und Wissen bis vor die Haustür“ startet die Stadtbücherei Crailsheim zusammen mit den Horaffen-Helferlein ein besonderes Projekt: Ein Lieferdienst für Leseratten. Ziel ist es, die Menschen, die derzeit zu Hause sind, mit Nachschub an Büchern, Spielen und anderen Medien zu versorgen.

Welche Medien gerade verfügbar sind, kann wie bereits bisher auf der Website der Stadtbücherei überprüft werden. Die Bestellung erfolgt bevorzugt per E-Mail an buecherei@crailsheim.de. Zudem ist die Stadtbücherei zu den üblichen Öffnungszeiten auch per Telefon unter 0 79 51 / 4 03 35 00 erreichbar.

Das Team der Stadtbücherei stellt die Medienpakete zusammen, die Lieferung bis vor die Haustür übernehmen die Horaffen-Helferlein. Die Medien können nach der Schließzeit der Stadtbücherei vor Ort zurückgegeben werden. Auch der Rückgabekasten wird täglich geleert. Nutzen können die Dienst alle Crailsheimer, die über einen gültigen Büchereiausweis verfügen.

Der Medienlieferservice ist eine kostenlose Dienstleistung und soll helfen, die Zeit, bis Schulen, Kitas und auch die Stadtbücherei wieder öffnen, etwas bunter und fröhlicher zu gestalten, teilt die Stadtverwaltung mit.