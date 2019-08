Seit einem Jahr verzichtet Familie Karger aus Crailsheim bewusst auf ein Auto. Fahrrad, öffentliche Verkehrsmittel und Car-Sharing haben den Alltag der Familie nicht einschneidend verändert.

Am Anfang der Geschichte stand ein Autounfall. Am Kulturwochenende 2018 rammte ein Autofahrer den geparkten Wagen der Familie Karger und beging Fahrerflucht. Zurück ließ er einen Totalschaden und jede Menge Papierkram mit der Versicherung. Für die Kargers stand schnell fest: Erst wenn das Geld von der Versicherung da ist, machen sie sich Gedanken um ein neues Auto. Doch es sollte rund fünf Monate dauern, bis es so weit war, eine Zeit, die die Familie überbrückte, indem sie das Fahrrad benutzte, zu Fuß ging und den Großeinkauf der Woche zusammen mit der Nachbarin im Auto erledigte. „Ich habe in der Zeit gemerkt, dass ich das Auto gar nicht so oft brauche wie ich dachte“, erinnert sich Yvonne Karger zurück an den Start des unfreiwilligen Experiments. Als Konsequenz beschloss sie zusammen mit ihrem Mann Timo, ihren Zwillingen Ansgar und Marian (11) ein autofreies Jahr vorzuschlagen und dann zu entscheiden, ob wieder ein Auto angeschafft werden soll oder nicht.

Autos von anderen waren eine Notlösung

Diese Entscheidung stieß im Umfeld auf Unverständnis und Zweifel, aber oft waren auch großes Interesse und der Wunsch spürbar, sich ebenfalls mit dem Thema Auto auseinanderzusetzen. „Mit Kindern kann man doch nicht ohne Auto sein“: Diesen Satz hörten die Kargers damals oft. Doch weil die Familie im Stadtzentrum wohnt, fiel die Entscheidung am Ende gegen das Auto aus. „Das war der wichtigste Punkt. Würden wir außerhalb der Stadt wohnen, wäre das so sicher nicht so leicht machbar“, weiß Yvonne Karger.

„Die Autos von anderen waren und sind immer noch eine Notlösung“, erklärt sie. Die Unabhängigkeit wollte sich die Familie nämlich nicht nehmen, indem sie sich nur auf andere Autofahrer verlässt. Jeder in der Familie hatte ein gut ausgerüstetes Fahrrad. Die Kargers begannen außerdem, sich aktiv mit dem öffentlichen Nahverkehr auseinanderzusetzen. Dabei stellten sie fest, dass Ortschaften außerhalb nur schlecht mit dem Bus zu erreichen sind, und die Möglichkeit, den Rufbus zu nutzen, schloss Yvonne Karger nach einem Infogespräch aus. „Zu kompliziert“, war ihr Fazit. Für größere Fahrten oder in den Urlaub nutzte die Familie auch zu Autozeiten bereits den Zug, sodass sie ihre Gewohnheiten hier gar nicht zu ändern brauchte.

Die Familie hat durch ihre Entscheidung Geld gespart

Nachdem die Familie außerdem ausgerechnet hatte, wie viel Geld im Monat mehr zur Verfügung steht, seit keine Parkgebühren und kein Benzingeld mehr anfallen, hat sie festgestellt, dass sie sich durchaus ab und zu eine Taxifahrt leisten kann, etwa in der Nacht nach einer Feier.

Mit der Zeit wurde die Liste der positiven Effekte tatsächlich immer länger. „Man ist viel schneller in der Stadt. Man muss keinen Parkplatz suchen, und man hat keinen Stress mit dem Verkehr in der City“, fasst Yvonne Karger die größten Pluspunkte zusammen und sagt: „Es entschleunigt, obwohl man am Ende schneller ist.“

Doch während eines autofreien Jahres ist nicht nur Sommer. Die Familie lernte rasch, dass gute Wetterbekleidung ein Muss ist in der kalten Jahreszeit und man bei Eisglätte besser zu Fuß geht und das Rad zu Hause stehen lässt. „Wir haben das echt durchgezogen im Winter“, sagt die 43-Jährige nicht ganz ohne Stolz.

Das Jahr ohne eigenes Auto ist vorbei - und nun?

Als negativ hat sich dagegen etwas anderes herausgestellt, nämlich, dass die Radwege in Crailsheim zu wenig und die Straßen ohne Radweg zu schmal sind. „Ich würde am liebsten immer auf dem Gehweg fahren. Ich habe wirklich Angst, wenn die Straße eng ist und ein Laster an einem vorbeifährt. Ich fühle mich auf der Straße unsicher“, gibt sie zu.

Inzwischen ist das Test-Jahr um und die Kargers haben bis jetzt noch kein Auto gekauft. „Jetzt gibt es viele Fragezeichen“, fasst Yvonne Karger die Situation schulterzuckend zusammen. Sicher ist, dass sie weiter so viel wie möglich mit dem Fahrrad erledigen wollen. Ein Auto ist zwar im Gespräch, doch die Familie überlegt, ob sie sich eins mit anderen teilt. „Ich finde es sinnvoll, wenn ein Auto von mehreren Parteien genutzt wird“, sagt sie.

