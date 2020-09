Schon im Vorfeld der Gemeinderatssitzung haben sich die gegnerischen Lager in Mitteilungen zu dem eventuellen Wildtierverbot geäußert. Währendein Wildtierverbot auf Bundes- wie auch auf lokaler Ebene befürwortet, ist das Aktionsbündnis „Tiere gehören zum Circus“ (von der Gesellschaft der Circusfreunde , einemdes Verbandes deutscher Circusunternehmen) strikt dagegen. Beide Organisationen führen in ihren Stellungnahmen zahlreiche gegensätzliche, Begründungen und Belege ins Feld - die sich wohl so ähnlich in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag wiederholen werden.