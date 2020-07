Kinos in Crailsheim wieder – am heutigen Mittwoch das Tilman Wagner ist Cineast, ist Kenner und Verehrer der Filmkunst. Deshalb waren die letzten Monate für ihn wie eine Art Horrorfilm: zum Davonlaufen. Doch ab jetzt wird alles besser: Er öffnet diewieder – am heutigen Mittwoch das Cinecity, das Kammer-Filmtheater folgt etwas später. Der Kinobetreiber ist kein Freund des Jammerns, über die Zeit seit der durch die Corona-Pandemie erzwungenen Schließung der Kinos bis heute will er nicht groß reden. Nur so viel: „Das ist, auch finanziell gesehen, schon heftig.“

Investitionen trotz Corona

Investitionen trotz Corona

Autokino auf dem Volksfestplatz organisiert, hat dem Gemeinderat seine Open-Air-Kino-Idee in der Jagstaue präsentiert, und die Sanierung des Saales 2 im Cinecity vorangetrieben. Dieser Kinosaal bekommt im Herbst die allerneueste technische Ausstattung, die derzeit verfügbar ist. „So was gibt's bisher nur in Großstädten", erzählt der Geschäftsmann, und verweist auf den Laser-Projektor, der bislang in Deutschland noch keine 20 Mal installiert worden ist.

Zurück in die Gegenwart: Ab dem heutigen Mittwoch ist das Cinecity wieder geöffnet – das Kino, das im vergangenen Jahr für eine Dreiviertel Million Euro modernisiert worden ist. Das Hygienekonzept ist mit der Stadtverwaltung abgestimmt, es gibt keine Maskenpflicht. Sehr wohl aber die Bitte von Tilman Wagner an seine Gäste, die üblichen Sicherheitsbestimmungen einzuhalten. Kinoöffnung in Corona-Zeiten heißt, dass nur wenige Sitze im Saal belegt werden dürfen. Konkret bedeutet das für den größten Saal im Cinecity: Von knapp 290 Plätzen dürfen maximal 60 belegt werden.

Ziel von Wagner ist es, den Kinofreunden „so viel Normalität wie möglich zu bieten". Dazu gehört auch, dass sich die Besucher im ganzen Gebäude ohne Mund-Nasen-Schutz aufhalten dürfen. Selbstverständlich gibt es überall Desinfektionsmittelspender. Auch wenn die Öffnung unter Corona-Bedingungen erheblichen Mehraufwand bedeutet, freut sich Wagner darauf, wieder Menschen im Cinecity begrüßen zu können. Sein Ziel: „Kino darf kein Fremdwort werden." Er will mit seinem Team alles dafür tun, dass ein Kinobesuch zu einem „Kurzurlaub von Corona" wird, und hat nur eine Bitte: entweder Karte im Internet kaufen oder etwas früher ins Kino kommen.

Im Cinecity laufen die „Blues Brothers“

Das Programm startet am heutigen Mittwoch mit einem Klassiker: mit den „Blues Brothers“. Aus Anlass des 40-Jahr-­Jubiläums dieses Kultfilmes wird die „extended version“ gezeigt. Zu sehen sind aber auch so anspruchsvolle Filme wie die Literaturverfilmung „Berlin Alexanderplatz“ und „Marie Curie“, ein Film über die zweifache Nobelpreisträgerin.