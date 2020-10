Shutdown Mitte März hat er das Nicht unterkriegen lassen – so lautet die Devise des Crailsheimer Kinobetreibers Tilman Wagner. Nach dem coronabedingtenMitte März hat er das Cinecity im Juli wieder in Betrieb genommen und das Kammer-Filmtheater im August. Filme in englischer Sprache sind montags wieder zu sehen, und es gibt dienstags wieder Sneak-Vorführungen, in denen ein dem Publikum nicht bekannter Film gezeigt wird. Mittwochs laufen zudem wieder Previews, also Filme, die erst am Folgetag an den Start gehen.

Filme für Cineasten

Ab Donnerstagabend, und darüber freut sich Tilman Wagner ganz besonders, sind in der Arthouse-Reihe wieder besondere Filme zu sehen. Es war ihm schon immer ein Anliegen, dass Cineasten nicht in die Großstadt fahren müssen, um anspruchsvolle Filme anschauen zu können. Zu sehen ist ab heute die fran­zö­sisch-tu­ne­si­sche Ko­mö­die „Auf der Couch in Tunis": Die Psy­cho­lo­gin Sel­ma verfolgt ei­nen wahn­wit­zi­gen Plan, sie will in ihr Hei­mat­land Tu­ne­si­en zu­rück­keh­ren, um dort ei­ne Pra­xis für Psy­cho­the­ra­pie zu er­öff­nen. Das Vor­ha­ben der selbst­be­wuss­ten Fran­zö­sin stößt auf Skep­sis und Wi­ders­tand, ab­er auch auf sehr gro­ßes In­te­res­se, denn der Re­de­be­darf der tu­ne­si­schen Be­völ­ke­rung ist in den Jah­ren nach der Re­vo­lu­ti­on enorm. Die Arthouse-Rei­he wird mit den Fil­men „Cor­pus Chris­ti" (8.10.), „Lo­ve Sa­rah", (15.10.), „The Pho­to­graph" (22.10.), „Kiss Me Kos­her!" ( 29.10.), „Je­an Se­berg" (5.11.) und „Die Di­ri­gen­tin" (12.11.) fort­ge­setzt.

Augenmerk liegt im Cinecity auf Sicherheit

Wagner kann verstehen, dass viele Menschen wegen Corona den Aufenthalt in Räumen scheuen, verweist jedoch auf sein Hygienekonzept, das viel Raum zwischen den Sitzplätzen vorschreibt. Derzeit wird nur rund ein Viertel der Plätze in den Kinosälen genutzt, erläutert er. Zudem seien Des­in­fek­tions­mit­tel­spen­der und das stän­di­ge Rein­i­gen von Be­rüh­rungs­flä­chen ob­li­ga­to­risch. Die Kinobesucher können in den Sälen auf Mund-Nasen-Schutz verzichten, weil eine leistungsfähige Lüftungs- und Filtertechnik im Gebäude für stets frische Luft sorgt.