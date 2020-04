Wie so vieles in der Stadt ist das Stüble in der Burgbergstraße bis einschließlich 15. Juni geschlossen. Es gibt keine Essensausgabe, keine Annahme und Verteilung von Kleidern, und an das gemeinsame Kaffeetrinken ist ohnehin nicht zu denken. Dieser Schritt sei alternativlos gewesen, sagt Pfarrer Eyub Aksoy, „um das eigene Team und die Bewohner der Burgbergstraße zu schützen“.

Alternativen werden angeboten

Die Stammgäste, die zum Teil seit Jahren dienstags und donnerstags zum Essen kommen, wurden an die Crailsheimer Tafel verwiesen; der Arbeitskreis Burgbergstraße hat sämtliche Vorräte gespendet, und Pfarrer Aksoy betont, dass es damit nach wie vor die Möglichkeit gibt, sich mit Lebensmitteln einzudecken. Weil der Mensch aber nicht vom Brot alleine lebt und Rückmeldungen belegen, wie wichtig das Gespräch, die Begegnung bei der Essensausgabe ist, haben Helferinnen und Helfer ihre Telefonnummern zur Verfügung gestellt, um diesen persönlichen Austausch nach wie vor möglich zu machen. „Da wird jetzt tatsächlich angerufen“, berichtet Aksoy: Die Gemeinschaft der Essensausgabe werde zum Teil sehr vermisst.

Hilfsbereitschaft

Derzeit gibt es Überlegungen, wie die Arbeit der Tafel finanziell unterstützt werden kann. Generell freut sich der Geistliche über enorme Hilfsbereitschaft, nicht nur des Teams der Burgbergstraße, sondern auch des Kirchengemeinderats und engagierter Gemeindemitglieder auf dem Roten Buck und auf dem Sauerbrunnen. Ganz selbstverständlich würden in der Burgbergstraße, aber auch im gesamten Gemeindegebiet der Christuskirche Einkäufe und Besorgungen für ältere und besonders gefährdete Menschen organisiert, was auf große Resonanz stoße. Aksoy: „Ich habe mittlerweile eine Fülle von Telefonnummern, die ich weitergeben kann.“

Das ändere natürlich nichts daran, dass diese Zeit eine schwierige sei, so Aksoy: „Als Pfarrer und Seelsorger vermisse ich die Gottesdienste und die Hausbesuche.“ Er ermutigt die Menschen in seiner Gemeinde, sich telefonisch (0 79 51 / 2 32 33) an ihn zu wenden. „Das ist keine Last, im Gegenteil.“