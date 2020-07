Gerüchte über einen Umzug gab es schon viele – Fakt ist, dem Brauhaus geht in Crailsheim der Platz aus. „Wir müssen erweitern“, sagt Geschäftsführer Alexander Fach. Der angeblich anstehende Umzug nach Dinkelsbühl sei jedoch aktuell kein Thema: „An dem Gerücht ist nichts dran“, stellt Fach klar. Gleichwohl sehe er sich in Sachen Standort jedoch „nach allen Seiten“ um und spreche mit den Verantwortlichen vor Ort. Die Pläne, nahe Saurach eine Erlebnisbrauerei zu errichten, verschwanden vor Jahren in der Schublade, aber auch da habe das Unternehmen wieder hineingesehen. Alles offen also? „Im nächsten halben Jahr wird die Entscheidung wohl fallen, ob es weggeht aus Crailsheim oder ob wir hier bleiben“, mehr will Fach noch nicht verraten.