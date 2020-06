Zuerst eine schlechte Nachricht, dann eine gute und danach noch eine gute: So lässt sich das Prozedere um diebeschreiben. Nachdem es ursprünglich nicht in das Bahnhofmodernisierungsprogramm des Landes aufgenommen wurde , war der Ärger in der Crailsheimer Verwaltung, im Gemeinderat und der Bürgerschaft zunächst groß gewesen. Nach demgab das baden-württembergische Verkehrsministerium aber Mitte April bekannt, dass die Landesregierung die Kosten für den barrierefreien Ausbau des Crailsheimer Bahnhofs zu 85 Prozent übernimmt