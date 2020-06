Wie die Polizei mitteilt, führte ein 45-Jähriger am Dienstag kurz vor 12 Uhr Mäharbeiten auf einem Grünstreifen zwischen der B290 und der Fußgänger- bzw. Fahrbrücke kurz vor der Nordwestumgehung in Crailsheim aus. Er rutschte auf dem frisch gemähten, nassen Gras aus und stürzte rund fünf Meter den Hang hinunter. Am Fuße des Hangs blieb der Mann schwer verletzt im Gleisbett liegen. Eine Zeugin hörte die Hilferufe des 45-Jährigen und verständigte dessen Kollegen sowie die Rettungsdienste. Die Feuerwehr Crailsheim befreite den Mann aus seiner Notlage, er wurde in eine Klinik gebracht. Der Zugverkehr wurde vorübergehend eingestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen.