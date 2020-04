Seit dem 21. März gibt es in der Aral-Tankstelle im Alten Postweg in Crailsheim einen Rewe To Go. Eine „offizielle“ Eröffnung des Geschäfts wurde wegen der Corona-Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben.

„Wir haben um 18 Uhr still und leise die Türe aufgemacht” – so schildert die Pächterin Diana Escher die unspektakuläre Eröffnung des neuen Ladens. Geplant war eigentlich eine große Eröffnungsfeier, um den Mini-Supermarkt einzuweihen und den Kunden vorzustellen. Doch wegen der Corona-Krise wurde darauf verzichtet.

So ist es nun die tägliche Kundschaft der Tankstelle, die das neue Sortiment entdeckt, dass sich von Convenient Food mit kalter und heißer Theke bis hin zu abgepackten Lebensmitteln erstreckt. Für den kleinen täglichen Bedarf und für den hungrigen Autofahrer gibt es alles, und Diana Escher bedauert es, dass sie die vielen Neuerungen nicht mit ihrer Kundschaft feiern durfte.

Doch wie heißt es so schön: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, weshalb die Pächterin ankündigt, dass die große Eröffnung noch nachgeholt wird. Der genaue Termin steht zwar noch in den Sternen. Und die Aktionen, die sie sich für diesen Tag ausgedacht hat, will sie noch nicht verraten, um die Überraschung nicht zu verderben. Diana Escher bemerkt an der Tankstelle deutlich, dass die Menschen weniger unterwegs sind in Corona-Zeiten, was viele aber dennoch nicht davon abhält, einmal kurz neugierig durch den Laden zu gehen. „Wir haben zwar Einkaufskörbe da, doch den großen Einkauf macht bei uns bis jetzt noch keiner”, sagt Diana Escher, freut sich aber trotzdem über das Interesse der Kunden.

Der Laden hat übrigens wie die Tankstelle rund um die Uhr geöffnet, allerdings sollte man spät abends einen detaillierten Einkaufszettel mitbringen, denn dann wird durch den Nachtschalter bedient.