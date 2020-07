Vor wenigen Wochen hat der Gemeinderat den Bebauungsplan für ein Wohn- und Pflegeheim in der Gaildorfer Straße verabschiedet, in der jüngsten Sitzung fassten die Stadträte den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan „Östliches Brühl“. Er sieht den Bau eines ebenfalls größeren Wohn- und Pflegeheimes am südlichen Ortsrand von Altenmünster gleich neben dem Sportgelände vor. Auf dem bisher als Wiese genutzten Gelände sollen ein L-förmiges Gebäude im Westteil und ein dreifach gewinkeltes Gebäude im Ostteil gebaut werden. So entsteht ein abgeschirmter Hof, in dem sich die pflegebedürftigen Senioren aufhalten können. Die maximale Gebäudehöhe beträgt zwölf Meter, die Geschosse werden so gestaffelt, dass ein angemessener Höhenübergang zu Nachbargebäuden möglich ist. Ein drittes Wohn- und Pflegeheim für Senioren in Altenmünster ist im Neubaugebiet „Grundwegsiedlung“ vorgesehen.

Sterben im Raum Ulm Wie Corona würdevollen Abschied erschwert Regglisweiler Laut Statistischem Landesamt vergrößert sich die Gruppe der 60 bis unter 85 Jahre alten Menschen um 2000 Personen bis 2030. In der Gruppe 85 Jahre und älter wird in Crailsheim bis 2030 mit einem Anstieg um etwa 250 Personen gerechnet.