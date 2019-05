Ein neuer Kindergarten für Altenmünster war ein fünfjähriges Projekt. Für das Ergebnis gibt es bei der Einweihung ein großes Lob der großen und der kleinen Nutzer.

Gut Ding will Weile haben“, sagt Kindergarten-Chefin Sabine Wolfinger, als sie vor dem eigentlichen Festakt zur Einweihung des Kindergartens Regenbogen über die Freude am neuen Haus spricht. Die Wendung vom „gut Ding“, das Weile haben will, wird später auch von Oberbürgermeister Christoph Grimmer bemüht. Er geht auf die Baugeschichte ein, die im Sommer 2014 mit dem Grundsatzbeschluss des Gemeinderats beginnt. Grimmer stellt den zeitlichen Ablauf auch vor, um mit Blick auf Planungen, finanzielle Abhängigkeiten und Bauphasen exemplarisch aufzeigen zu können, wie illusorisch die Erwartung ist, ein Gebäude könne bereits ein Jahr nach dem Baubeschluss bezogen werden. Vier Jahre müssten eingeplant werden, mindestens, „auch wenn alles halbwegs planmäßig verläuft“.

Kindergarten bietet bis zu 90 Knirpsen Platz

Sabine Wolfinger nennt das neue Haus, in dem die beiden alten Kindergarten-Gebäude der Kirchstraße zusammengeführt werden, „wunderschön“. Bis zu 90 Kinder hätten hier viel Spielraum, die Möglichkeit, kreativ zu sein und zur Ruhe zu kommen, und nicht zuletzt gebe es einen tollen Garten. Die Kinder und das pädagogische Fachpersonal – derzeit elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – fühlten sich sehr wohl.

Wolfinger dankt bei der Einweihung allen am Bau Beteiligten. Die Stadtverwaltung ist gleich mehrfach vertreten – durch Jasmin Kolleng, Fachberaterin für die städtischen Kindergärten, Hannes Bewersdorff und Jan Philipp Hofacker, die die Ressorts Bildung und Wirtschaft leiten, sowie Jeremy Atkinson, im Hochbauamt der Bauherrenvertreter.

Auch wenn in Altenmünster nicht immer alles rundgelaufen sei – erinnert sei an die Probleme mit dem Brandschutz – finde sich heute doch ein wunderbares Gebäude, bekräftigt Grimmer, das die Infrastruktur weiter verbessere. Die Stadt unterhalte mittlerweile 19 Kindertageseinrichtungen, davon 15 Kindergärten und vier Krippen. Allein damit gibt es Kapazität für 934 Kinder. Dank weiterer zwölf Einrichtungen in kirchlicher und privater Hand stehen insgesamt 1399 Plätze zur Verfügung.

