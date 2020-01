Wie die Polizei mitteilt, haben Unbekannte vermutlich in der Silvesternacht den Briefkasten einer Schule in der Kurt-Schumacher-Straße in Crailsheim mithilfe von Böllern gesprengt und völlig zerstört. Hinweise nimmt die Polizei Crailsheim,Telefon 0791/480-0, entgegen.

Auch in Aalen wurden Briefkästen das Ziel von Feuerwerkskörpern. So wurde der Briefkasten des Polizeipräsidiums Aalen in der Wilhelm-Zapf-Straße zwischen Silvester und Donnerstagmorgen von Unbekannten gesprengt. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2500 Euro.

Zwei Briefkästen im Mercatura wurden zudem zwischen Montag und Dienstagabend mit Böllern zerstört. Über den hierbei entstandenen Sachschaden können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361/5240, entgegen.