Für Läufer wird das Jahr 2020 wohl fest verankert im Gedächtnis bleiben. Nur wenige Laufveranstaltungen konnten vor der Corona-Krise noch durchgeführt werden. Selbst wenn es die geplanten Lockerungen erlauben würden, verhindern beziehungsweise erschweren die hohen Auflagen weitestgehend einen normalen Ablauf. Viele Veranstalter rufen deshalb zu virtuellen Läufen auf, bei denen an einem bestimmten Termin eine festgelegte Distanz auf einer beliebigen Strecke gelaufen werden kann.

Die meisten Sportler jedoch suchen nun gerade in dieser wettkampflosen Zeit das direkte Duell mit den Konkurrenten, um den eigenen Leistungsstand im Verhältnis zu den anderen zu erfahren, was allerdings nur auf einer exakt vermessenen, einheitlichen Strecke möglich ist. Eigentlich wolltedeshalb kurzfristig Ende Juli ein Sommerfest für alle Läufer organisieren und den Harte-Mann-Extremlauf in Niederstetten unter echten Wettkampfbedingungen mit Start-Ziel-Bogen und Finisher-Glocke, jedoch ohne Zeitnahme auf allen drei angebotenen Strecken (17,5, 33,33 und 55,55 Kilometer) durchführen. Da aber derzeit die Auflagen zu hoch sind, hat man sich kurzfristig im Team – bestehend aus Wolfgang Meye (Obersontheim), Doris Siegle (Bietigheim-Bissingen) und Veranstalter Gerald Faust (Niederstetten) – entschlossen, den Lauf als Covid-19-Individual-Run anzubieten