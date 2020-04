Auf einem von Martin Blumenstocks Erdbeerfeldern verläuft in diesem Jahr eine Grenze, die es sonst nicht gibt. Links sprießen Erdbeersträuchlein aus dem Boden, in ein paar Monaten sollen sie groß sein und Früchte tragen. Rechts davon liegt das Ackerland brach. Hier hat der Obstbauer aus Roßbürg bei Wallhausen die Pflanzen gerodet. Um Kosten zu sparen. Womöglich, sagt er, muss er in den kommenden Wochen noch mehr Bestände roden.

Die Grenze auf dem Feld gäbe es nicht, wenn eine viel größere Grenze nicht geschlossen wäre: die Außengrenze der Bundesrepublik. Mitte März hat sie Deutschland dichtgemacht. Seitdem fürchten Landwirte, die auf Saisonarbeiter aus dem Ausland angewiesen sind, um ihre Ernte.

Deshalb hatte sich Christel Waldmann, Personalchefin der Schrozberger Genossenschaft LBV, an den CDU-Bundestagsabgeordneten Christian von Stetten gewandt. In einer E-Mail, die dieser Zeitung vorliegt, schlägt sie vor, dass die Verdienste von Angestellten in Kurzarbeit, die als Saisonarbeiter aushelfen, nicht auf deren Kurzarbeitergeld angerechnet werden. So soll die Arbeit auf dem Feld attraktiv gemacht werden.

In seiner Antwort verweist Christian von Stetten auf den Beschluss der Bundesregierung vom vergangenen Donnerstag. Da hatte Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner verkündet, dass im April und im Mai jeweils 40.000 Saisonarbeitskräfte aus Osteuropa nach Deutschland eingeflogen werden sollen. Laut Ministerium deckt das den Bedarf der Landwirte in dieser Zeit. Bei Obst- und Gemüsebauern herrscht trotzdem Ungewissheit. Zu Martin Blumenstock kommen über die Erntesaison jedes Jahr mehr oder weniger dieselben Arbeitskräfte, der Großteil von ihnen aus Rumänien.

In der Hochzeit in Juni und Juli braucht er rund 120 Erntehelfer, die Beeren auf rund 100 Hektar Fläche pflücken. Ob er diese Zahl an Arbeitskräften in diesem Jahr bekommt, weiß er nicht. „Wollen die Leute überhaupt kommen?“, fragt er. Schließlich hätten die Saisonarbeiter auch Familie. Ihre Reisekosten tragen sie selbst. Weil es günstiger ist, nehmen sie den Landweg. Ob sie sich eine Flugreise, wie sie die Bundesregierung vorschreibt, leisten können, sei zweifelhaft, sagt Martin Blumenstock. Ähnlich ungewiss ist, ob im Sommer auch Selbstpflücker, die für ihren Eigenbedarf pflücken, auf seine Felder kommen dürfen.

Für die Saisonarbeiter gelten verschärfte Hygieneauflagen. Die Arbeiter müssen in den ersten beiden Wochen in Quarantäne auf dem Betriebsgelände bleiben, können aber arbeiten. Anschließend dürfen sie nur in begrenzter Personenzahl einkaufen gehen. Eine Selbstversorgung wird so nur schwer möglich sein.

Zu den Erntehelfern gibt’s strenge Auflagen

Die Bestimmungen zu Desinfektionsmitteln und zur Reinigung der Unterkünfte erinnern an ein Krankenhaus. Die Zimmer dürfen nur mit halber Kapazität belegt werden.

Fritz Hörle, Gemüsebauer in Ilshofen, hat den Beschluss der Bundesregierung mit gemischten Gefühlen aufgenommen. „Das hilft uns nicht wirklich weiter“, sagt er. Zwei Gruppen von jeweils 40 Osteuropäern arbeiten im Wechsel über die Erntesaison bei ihm und ernten und verpacken seine Salate. Aufgrund der Auf­lagen kann Fritz Hörle nur 20 statt 40 Arbeiter gleichzeitig in

seiner Unterkunft beherbergen. Wenigstens dieses Problem hat sein Kollege Martin Blumenstock nicht. Er habe genug Platz, sagt er. Das hängt vor allem damit ­zusammen, dass er in der Ver­gangenheit den Obstbau auf seinem Betrieb kontinuierlich zurückgefahren hat und weniger ­Arbeitskräfte braucht als noch vor ein paar Jahren. Das Geschäft, sagt er, sei nicht mehr so lukrativ.

Um weniger von Saisonarbeitern abhängig zu sein, wirbt das Landwirtschaftsministerium für die Beschäftigung inländischer Arbeitskräfte wie Arbeitslosen, Studierenden, Kurzarbeitern oder Asylbewerbern.

Landwirt sieht bei Ernteausfall seine Existenz in Gefahr

Weder Blumenstock noch Hörle sehen darin eine wirkliche Alternative. So wären viele Menschen aus dem Inland nur zu eingeschränkten Zeiten verfügbar, während Saisonarbeiter den ganzen Tag arbeiten können. Für Fritz Hörle kommen nur Arbeitskräfte, die in der Nähe wohnen infrage, da er sie nicht auf dem Hof unterbringen kann.

Martin Blumenstock hat noch weitere Einkommensquellen aus Getreidebau und Putenmast, außerdem speist er über eine Fotovoltaikanlage Strom ein. Ob er große Ernteausfälle verkraften kann? Er zuckt mit den Schultern. „Wir müssen‘s.“ Fritz Hörle lebt allein vom Gemüseanbau. Ein großer Ernteausfall wäre für ihn existenzbedrohend.