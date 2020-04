Das Kulturleben ist in Zeiten der Corona-Pandemie im Grunde fast nur noch auf das Private beschränkt. Musiker zum Beispiel spielen in ihrem Wohnzimmer und präsentieren dies dann per Livestream im Internet. Und was machen kulturaffine, ja, kulturveranstaltende Menschen in Crailsheim und Umgebung in dieser Zeit?

Für Romi Seebohm-Mitsch von „Kultic“ in Crailsheim ist ein Leben ohne Kultur undenkbar: „Ohne die Vorstellung, alles gehe im Herbst wieder weiter, wäre das Leben furchtbar. Es ist schon schlimm genug, in der Zeitung zu lesen, was alles an Veranstaltungen abgesagt wird.“

Ansonsten trägt sie die Pause von der Kultur mit Fassung: „Es ist vielleicht nicht einmal schlecht, auch einmal die Stopp-Taste zu drücken, um zu spüren, was einem dann fehlt.“ Sie sehe darin auch eine Chance, zu erkennen, was einem wichtig sei. Und außerdem: „Die Kultur ist ja jetzt nicht weg.“ Es gebe etwa Initiativen im Internet von Theater bis zu Konzerten. Oder es finde auch einmal ein Flashmob statt.

Das Internet kann die Interaktion zwischen Künstlern und Publikum nicht ersetzen

Allerdings ist für sie das Internet keine wirkliche Alternative: „Das wird es auch nicht werden, ganz sicher nicht.“ Ihr fehlt in diesem Medium die Interaktion von Künstler und Publikum. Sie sei jetzt gespannt, wie der Ausstieg aus dem „Stay at Home“ inszeniert wird. Denn auf lange Sicht tue dieses Abschotten von sozialen Kontakten einer Gesellschaft nicht gut. „Kultic“ habe seine erste Veranstaltung der nächsten Saison für den 26. September angesetzt – natürlich unter Vorbehalt. Und die drei Veranstaltungen, die jetzt von März bis Mai noch stattfinden sollten, stehen für die kommende Saison im nächsten Jahr noch einmal auf dem Programm. Da hätten sich die Künstleragenturen als sehr flexibel erwiesen.

Auch die Kunstfreunde Crailsheim mussten eine Ausstellung für dieses Jahr absagen – und das zum 30-jährigen Bestehen der Gruppierung. Der Vorsitzende Manfred Koch ist nicht glücklich darüber, dass die Ausstellung mit Malerei von Christoph Drexler nun auf das Frühjahr 2021 verschoben werden musste. Aber er kann es angesichts der Pandemie verstehen.

Künstler machen eine unglaublich schwere Zeit durch

Und ob der Kunst-Ausflug Anfang Juni von Calais über Lille, Metz und Reims nach Nancy stattfinden kann, das müsse spätestens im Mai entschieden werden. 30 Kunstfreunde hätten sich schon angemeldet. „Ich hoffe sehr, dass die Ausstellung mit Landschaftsgemälden und Porträts von Peter Jakob Schober, der den Crailsheimern durch die Gestaltung des Rathaussaales bekannt ist, im Oktober im Stadtmuseum im Spital stattfinden kann“, sagt Manfred Koch.

Wie Romi Seebohm-Mitsch sieht es auch Manfred Koch so, dass Übertragungen über Fernsehen oder Internet nur ein Notbehelf sein können. Es fehle einfach das Gemeinschaftserlebnis und auch der Austausch mit anderen Besuchern.

Er selbst unternehme mit seiner Frau viele Spaziergänge und widme sich vermehrt dem Lesen: „Wir befassen uns sehr intensiv mit Hölderlins Werk. Hölderlin ist unglaublich faszinierend und gibt uns sehr viel, etwa seine Patmos-Hymne und darin der Satz ‚Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch’. Dieser Satz gibt Zuversicht und Perspektive für die Zukunft.“

Manfred Koch sieht aber auch, dass die Künstler eine „unglaublich schwere Zeit durchmachen“. Er findet, dass man für sie mehr Sicherheiten schaffen müsse, um eine solche Krise überstehen zu können. „Die Krise und die künstlerische Auseinandersetzung mit ihr wird sich auf jeden Fall in vielen Werken wiederfinden“, sagt der Vorsitzende der Kunstfreunde Crailsheim.