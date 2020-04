Gestern wurde Günter Braun auf dem Hauptfriedhof beerdigt. Normalerweise wären viele, viele Menschen gekommen, um sich von einem Mann zu verabschieden, der eine Institution in der Crailsheimer Sportwelt war, und Ehrenmitglied des TSV Crailsheim. In Corona-Zeiten ist jedoch vieles anders, bei Beerdigungen darf nur noch die engste Familie zugegen sein. Maximal zehn Personen sind am Grab erlaubt – und da ist der Pfarrer, die Pfarrerin bereits miteingerechnet.

Als „extrem schwierig für alle Beteiligten“ beschreibt Dekanin Friederike Wagner die Situation. Das spüre sie in Gesprächen mit Pfarrerinnen und Pfarrern, aber vor allem im Kontakt mit Hinterbliebenen. Trauerfeiern nur noch unter freiem Himmel, keine Umarmung am Grab, kein Händeschütteln, kein tröstendes Wort von Verwandten, von Freunden, von Nachbarn, keine Musik, kein Kondolenzbuch – es seien sehr belastende Umstände in einer ohnehin schwierigen Situation des Verlustes und der Trauer. Umso wichtiger sei es, so Wagner, den Trauernden Briefe zu schreiben, damit sie spüren, dass sie in ihrem Schmerz nicht alleine sind.

Angesichts der schwierigen Umstände in Corona-Zeiten sei es umso wichtiger, den Beerdigungen „einen würdigen Rahmen zu geben“, unterstreicht Bestatterin Undine Ewert. Sie sei ständig am Telefonieren, berichtet sie. Die Trauerfamilien seien verunsichert, hätten viele Fragen. Wichtig sei auch, mit den Umständen kreativ umzugehen. Sie berichtet von einer Beerdigung kürzlich in einem Crailsheimer Teilort. Da der in den USA lebende Sohn des Verstorbenen wegen der Corona-Krise nicht anreisen durfte, wurde seine Teilnahme über Videotelefonie ermöglicht. „Das sind schon sehr berührende Momente“, so die Bestatterin.

Trauerfeier am Grab

Wie genau finden denn nun Beerdigungen statt? Auf dem Crailsheimer Hauptfriedhof trifft sich die Trauergemeinde an der Leichenhalle. Von dort wird sie von einem Friedhofsmitarbeiter, der mit Abstand vorangeht, ans Grab geleitet. Der Sarg ist schon ein Stück weit ins Grab hinuntergelassen, sodass die Liturgie mit kurzer Ansprache und der Erdwurf durch den Geistlichen und die Angehörigen stattfinden kann. Erst wenn alle Angehörigen vom Grab zurückgetreten sind, kommen Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofes und senken den Sarg ins Grab ab. Auf den Friedhöfen in den Stadtteilen trifft sich die Trauergemeinde am Grab.

Abstand ist wichtig

Bei Urnenbeisetzungen ist es so, dass das Behältnis neben dem Grab steht. Nach der Eingangsliturgie bittet der Geistliche die Trauergemeinde darum, zurückzutreten, damit die Urne von einem Friedhofsmitarbeiter versenkt werden kann. Dann wird die Liturgie fortgesetzt. In den Fällen, in denen der Sarg nach der Trauerfeier zur Einäscherung gebracht wird, ändert sich wenig. Allerdings findet die Trauerfeier auch im Freien statt.