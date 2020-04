In schwierigen Zeiten muss man kreativ und flexibel sein. Das gilt auch für die Unternehmen in der Region: Viele von ihnen müssen wegen der Corona-Krise ihre Produktion herunterfahren und den Kundenkontakt weitgehend oder sogar komplett einstellen. Doch viele versuchen aus der Not eine Tugend zu machen und ihre Geschäftsfelder den aktuellen Gegebenheiten anzupassen.

Ein Beispiel dafür ist das Crailsheimer Bettenfachgeschäft „Imig’s Schlummerland“, das ab sofort Mund-Nasen-Abdeckungen herstellt. „Wir haben unsere Manufaktur für Daunen- und Federbetten umgestellt“, berichtet Geschäftsleiterin und Fachberaterin Stephanie Früh. Seit letzten Mittwoch nähen drei Mitarbeiterinnen in der Fertigung und eine von zu Hause jeweils vormittags einfache Masken aus reiner Baumwolle. „Wir haben eine relativ große Näherei, also genügend Platz, um den Sicherheitsabstand einhalten zu können“, berichtet Früh. Doppellagig verarbeitet und bis zu 60 Grad Celsius waschbar, seien die Masken langlebig und vor allem nach jedem Waschgang wiederverwendbar.

Dass Früh und ihre Mitarbeiterinnen damit komplettes Neuland betreten, sei kein großes Problem gewesen. Schließlich seien online zahlreiche Schnittmuster zu finden, an denen man sich orientieren könne, sagt Früh und ergänzt zufrieden: „Mit jedem Tag läuft’s flüssiger.“ Bisher werden vor allem Reststoffe verwendet, trotzdem können die Kunden je nach Geschmack unterschiedliche Muster, Designs und Farben auswählen. Rund 280 Abdeckungen haben die Schlummerland-Mitarbeiterinnen bisher verkauft. Diese werden den Kunden per Post zugeschickt oder im Raum Crailsheim in der Regel sogar direkt zugestellt.

Mitmenschen schützen

Die bisherigen Kunden waren zwar allesamt Privatpersonen. Früh ist aber überzeugt, dass auch bei Behörden und Unternehmen ein großer Bedarf besteht. Schließlich würden derzeit zahlreiche Medien darauf hinweisen, dass Mund-Nasen-Abdeckungen etwa für Pfleger und Polizisten extreme Mangelware seien. Und auch Unternehmen, bei denen es schwierig sei, den empfohlenen Sicherheitsabstand zwischen den Mitarbeitern einzuhalten oder die ihre Beschäftigten einfach noch etwas besser schützen wollte „dürfen sich gerne an uns wenden“.

Doch für Privatpersonen gelte natürlich ebenfalls: Auch wenn eine einfache Maske sie selbst nicht schütze, würden sie andere Menschen nicht gefährden, falls sie selbst mit dem Virus infiziert sind. Früh ist überzeugt: „Wenn jeder eine Maske tragen würde, könnte die Verbreitung des Virus eingeschränkt werden.“ Denn genau das sei für sie die eigentliche Motivation: „Wir verdienen uns keine goldene Nase daran, sondern wir wollen helfen, wo Not am Mann ist.“

Und noch eine Hoffnung verbindet Stephanie Früh mit der Produktionsumstellung: „Ich hoffe, dass wenigstens ein Teil meiner Mitarbeiterinnen nicht zu 100 Prozent in Kurzarbeit gehen muss.“