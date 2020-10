Corona-Koordinierungsstab deshalb am Montag über weitere Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung beraten. „Einschränkungen durch Regelungen, die eine große Zahl an Menschen treffen, aber kaum positive Auswirkungen versprechen, sind aus unserer Sicht nicht zielführend“, erklärt OB Im Kreis Schwäbisch Hall, aber vor allem auch in Crailsheim steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen in jüngster Zeit stark an . Wie die Crailsheimer Stadtverwaltung mitteilt, hat ihrdeshalb am Montag über weiterezum Schutz der Bevölkerung beraten. „Einschränkungen durch Regelungen, die eine große Zahl an Menschen treffen, aber kaum positive Auswirkungen versprechen, sind aus unserer Sicht nicht zielführend“, erklärt Dr. Christoph Grimmer . „Dennoch ist es gerade jetzt wichtig, Vorkehrungen zu treffen, die eine unkontrollierte weitere Ausbreitung des Virus effektiv verlangsamen.“

Verwaltung hat in der Gastronomie mehrere Verstöße gegen die Corona-Verordnung festgestellt

Gastronomie verstärkt. So sind täglich, auch zur späten Stunde, Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes unterwegs, um die korrekte Listenführung zu kontrollieren. Dies war in der Vergangenheit nicht immer der Fall - mehrere Corona-Fälle konnten deshalb nicht einwandfrei nachverfolgt werden. Corona im Landkreis Schwäbisch Hall Veranstaltungen: Landratsamt kündigt weitere Einschränkung der erlaubten Teilnehmerzahl an Kreis Hall Schon in den vergangenen vier Wochen hat die Stadtverwaltung ihre Überprüfung der lokalenverstärkt. So sind täglich, auch zur späten Stunde, Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes unterwegs, um die korrekte Listenführung zu kontrollieren. Dies war in der Vergangenheit nicht immer der Fall - mehrere Corona-Fälle konnten deshalb nicht einwandfrei nachverfolgt werden.

Seit dem 17. September wurden insgesamt 180 Kontrollen durchgeführt. In 16 Fällen wurden Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet - wegen mangelhafter Datensammlung oder Nichteinhaltung der Hygienevorgaben. Die Bußgelder bewegen sich dabei im Rahmen von 250 bis 2000 Euro. Die Stadtverwaltung zieht in Erwägung, weitere Auflagen sowie möglicherweise eine Sperrstunde gegen einzelne Betriebe zu verhängen, sollte es trotz Kontrollen nicht zu einer Besserung der Situation kommen.

Crailsheimer Bushaltestellen werden stärker kontrolliert

Ebenso sollen die zentralen Bushaltestellen in der Stadt künftig stärker auf die Maskenpflicht kontrolliert werden. Es sei widersinnig, so Oberbürgermeister Grimmer, wenn beispielsweise Schüler auf dem Schulgelände getrennt werden und dann trotz Unterschreitung des gebotenen Abstands an der Bushaltestelle und im Bus keine Alltagsmasken tragen.

Neben regelmäßigen Kontrollen an den Haltestellen und Bußgeldern für Personen ohne Maske oder Attest, will die Stadtverwaltung zudem den für die Personenbeförderung zuständigen Landkreis darum bitten, dass die Busfahrer angehalten werden, Gäste ohne Mund-Nase-Bedeckung oder Attest nicht zu befördern.