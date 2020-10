Wie das Diakoneo Schwäbisch Hall mitteilt, sind drei Bewohner desam Kreuzberg in Crailsheim am Donnerstag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gesamte Haus wurde deshalb vorsorglich untergestellt. Diese dauert bis zum 2. November. „Einrichtungsleiter Andre Krauß steht in engem Austausch und Abstimmung mit dem örtlichen Gesundheitsamt und mit allen Angehörigen“, heißt es in der Mitteilung.

In den vergangenen Wochen hat es in Crailsheim bereits einzelne erneutevon Einrichtungen gegeben. So mussten beispielsweise Schüler am Albert-Schweitzer-Gymnasium und Kinder in den Kindergärten Lummerland und Horaffen in Quarantäne bzw. zu Hause bleiben.