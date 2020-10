Pech für die Kinder aus dem Ursprünglich war vorgesehen gewesen , dass der Betrieb der Unterabteilung desauf dem Roten Buck in Crailsheim normal weitergehen kann. Doch nach der Teilschließung des „Lummerlands“ im Hauptgebäude aufgrund des positiven Corona-Tests einer Erzieherin wird nun auch das „Wunderland“ im Nebengebäude geschlossen.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, liegt es nicht an den Kindern - so waren die Gruppen aufgrund des Corona-Hygieneplans der Stadt durchgehend voneinander getrennt. Der wirkliche Grund: Neben der positiv getesteten Erzieherin sowie der Mitarbeiterinnen und Kinder aus dem Hauptgebäude wurden nun zwei weitere Erzieherinnen unter Quarantäne gestellt. Eine ausreichende Betreuung ist mit dem verbleibenden Personal somit nicht mehr möglich. Die Stadt plant, die Einrichtung zum 26. Oktober wieder zu öffnen.

Corona in Geislingen

Akuteaufgrund von Corona-Fällen und Quarantäne-Maßnahmen sind in Crailsheim diese Woche erstmals wieder im Kommen. So wurde neben dem Kindergarten auch das zunächst bis zum Ende der Herbstferien geschlossen - außer für die Klassenstufen 5, 12 und 13. Die übrigen Schüler sollen per Homeschooling unterrichtet werden.