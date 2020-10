Ein Kind imin Roßfeld wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Die Stadtverwaltung hat daraufhin alle erforderlichen Sofortmaßnahmen zum Gesundheitsschutz der Beteiligten getroffen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Durch das Gesundheitsamt des Landkreises Schwäbisch Hall wurde bei 32 Kindern und fünf pädagogischen Fachkräftenangeordnet. Betroffen sind zwei von drei Gruppen. In der dritten Gruppe kann ab Mittwoch eine Betreuung von 7 bis 15.30 Uhr bis zum Ende der Quarantänezeit angeboten werden. In einemwurden die Betroffenen darüber aufgeklärt, wie der weitere Ablauf in den kommenden Tagen sein wird. Der Betrieb des Kindeshauses kann voraussichtlich am Dienstag, 27. Oktober, wieder aufgenommen werden.