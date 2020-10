Wie die Crailsheimer Stadtverwaltung mitteilt, wurde ein Kind imin Altenmünster positiv auf das Coronavirus getestet. Das Gesundheitsamt des Landkreises Schwäbisch Hall hat daraufhin bei 14 Kindern und Erziehernangeordnet. Betroffen ist lediglichder drei Gruppen des Kindergartens. Eine Betreuung in den beiden anderen findet weiterhin ungehindert statt, da die verschiedenen Gruppen in den städtischen Kitas bereits seit mehreren Monaten keinen Kontakt mehr untereinander haben. Der Betrieb soll voraussichtlich am 26. Oktober wieder aufgenommen werden.