Wir haben keine Wahl“, sagt Dr. Beate Kern. „Entweder man bekommt Corona oder am Ende eine Impfung. Deshalb müssen wir die Zeit jetzt sinnvoll und strukturiert überbrücken.“ Was heißt das? „Ich erwarte ein Testkonzept von der Politik, und dass die Verantwortlichen die Medizin fragen – auch auf kommunaler Ebene.“

Sie merken’s: die Kirchberger Kinderärztin, die im „Praxicum“ praktiziert, ist nicht glücklich mit dem Status quo. Zwar gibt es mittlerweile viele Corona-Testzentren, aber aus ihrer Sicht keine konsistente Strategie. Beispiel Schule: Lehrer sind berechtigt, sich zweimal in der Woche testen zu lassen. Aber das Angebot ist freiwillig. Als Kern jüngst Schnelltests an einer Schule durchführte, musste sie sich von einer Lehrerin sagen lassen: „Ich lass’ mir doch kein Stäbchen in alle möglichen Körperöffnungen stecken!“ Kern ärgert das, und sie appelliert leidenschaftlich: „Wir als mittlere Generation können doch mal unsere Nasenschleimhaut abstreichen lassen und eine FFP2-Maske tragen, um die Schwächsten, die Alten und die Jungen, zu schützen. Unsere Freiheitsliebe ist oft gepaart mit Bequemlichkeit.“

Es ist natürlich nicht so, dass sich alle Lehrer verweigern. Viele bedanken sich für das Angebot. Kerns Kollegin Dr. Sophia Rügner berichtet von Schuleinsätzen, bei denen sich regelmäßig „gefühlt 90 Prozent“ der Pädagogen testen ließen: „Da steht die Schulleitung voll dahinter, das ist das Entscheidende.“

Corona Inzidenz Landkreis Schwäbisch Hall Alle Testzentren im Kreis auf einen Blick: Hier bekommen Sie einen kostenlosen Schnelltest Landkreis Schwäbisch Hall Sowohl Kern als auch Rügner sind der Meinung, dass es eine Testpflicht für Lehrerinnen und Lehrer ebenso wie für Erzieherinnen und Erzieher geben müsste. Am besten jeden zweiten Tag, also dreimal in der Woche, sollten sie abgestrichen werden – nur dann sei es möglich, eine dauerhafte Öffnung von Kindergärten und Schulen zu gewährleisten. Zuletzt, kurz bevor ihre Schließung verfügt wurde, habe es an 33 Kindertageseinrichtungen im Landkreis Schwäbisch Hall Covid-19-Fälle gegeben.

Screenings sind für sie Alltag

Die Vorstandsmitglieder der Kreisärzteschaft Crailsheim Dr. Helmut Kopp, Dr. Gunther Gropper und Dr. Axel Fetzer, hatten gegenüber unserer Zeitung anlasslose Tests – sogenannte Screenings – abgelehnt. Mit Verweis auf geringen Nutzen bei hohem Aufwand. Die Kinderärztinnen Kern und Rügner sehen das anders: „In unserer Fachrichtung sind Screenings, also Reihenuntersuchungen, Alltag“, sagt Kern. Jedes Baby werde schließlich zum Beispiel auf einen Hüftschaden, auf mangelndes Hörvermögen oder auf die Stoffwechselerkrankung Phenylketonurie (PKU) hin untersucht. Alle Gesunden würden getestet, um die Erkrankten zu finden. Das funktioniere. Im Falle der PKU gebe es eine zentrale Meldestelle und eine zentrale Hotline. Betroffene würden sofort auf Diät gesetzt, deshalb gebe es die Krankheit bei älteren Kindern in Deutschland quasi gar nicht.

Corona Inzidenz Gaildorf Testzentrum: Dritte Welle soll zum Stillstand gebracht werden Gaildorf Was heißt das für Corona? „Wenn wir Tests mit hoher Genauigkeit und eine hohe Beteiligung haben, und wenn daraus eine sichere Konsequenz gezogen wird, hilft uns das weiter.“ Ersteres ist vorhanden, die Beteiligung muss aus Sicht der Kinderärztinnen besser werden – und auch an der Konsequenz hakt’s: „Da ist das Gesundheitsamt gefragt“, sagt Kern. „Ein positives Testergebnis ist innerhalb von ein, zwei Stunden nach Schwäbisch Hall übermittelt. Es muss dann eine zeitnahe Quarantäne folgen. Denn manche glauben es erst, wenn das Gesundheitsamt anruft. Das dauert heute zu lange.“

„Das müssen wir besser können“

Es ist nach über einem Jahr Corona und zahllosen Lockdown-Wochen ein bitteres Urteil, das Kern fällt: „Wir gehen bisher halbherzig mit dieser Pandemie um.“ Die Gesellschaft habe drei Dinge im Kampf gegen das Virus, nämlich „die Abstandsregeln mit allem Drum und Dran, das Impfen als effektivste Strategie und das Testen in allen seinen Facetten“, so die Medizinerin. „Wir müssen die Waffen wesentlich besser einsetzen, wenn wir erreichen wollen, dass Einrichtungen öffnen können und offen bleiben. Ich bin frustriert, auf welchem Niveau wir gerade versuchen, die Pandemie zu bekämpfen. Das müssten wir doch besser können.“

Die soziale Waffe, also die Beschränkung von Kontakten, werde immer am schnellsten gezogen, ergänzt Rügner. Umso erfreuter ist sie, dass die Aussetzung der Impfungen mit dem AstraZeneca-Vakzin schnell aufgehoben wurde.

Dass seit gestern die Kindergärten im Kreis wieder geschlossen sind, können die Ärztinnen unter den derzeit gegebenen Umständen nachvollziehen. „Bis vor zwei Wochen hätte ich gesagt, dass Kinder keine Pandemietreiber sind“, erklärt Kern. „Dann lief bei uns die Infektionssprechstunde voll und wir mussten Sonderschichten fahren, um Abstriche bei Kindergartenkindern zu machen.“ Rügner und Kern führen das auf die britische Variante des Virus zurück. Diese sei deutlich ansteckender und betreffe Kinder dem Augenschein nach mehr als der Wildtypus. „Die Kinder sind krank, nicht sehr krank“, sagt Kern. Aber es gebe auch immer noch eine ganze Reihe asymptomatisch Infizierter. Mittlerweile wird im „Praxicum“ bei jedem Infekt routinemäßig ein Corona-Test gemacht. Rund ein Viertel davon sei positiv, berichten die Kinderärztinnen.

Kern und Rügner bestätigen, was etwa der Satteldorfer Allgemeinarzt Dr. Christoph Simsch in dieser Zeitung berichtet hatte: Mehr Kinder litten seit Ausbruch der Pandemie an Übergewicht, der Medienkonsum nehme zu, Depressionen und Angststörungen seien häufiger.

Aber einfach die Anti-Corona-Maßnahmen über den Haufen zu schmeißen, sei eben keine Alternative. Und beispielsweise mit dem Tragen von Masken hätten Kinder in aller Regel sehr viel geringere Probleme als manche ihrer Eltern.

Die Ärzte mitnehmen

Gleichwohl: „Die Schüler müssen natürlich so schnell wie möglich wieder in die Schule“, sagt Rügner. Umso wichtiger seien viel intensivere, viel strukturiertere, also zielführendere Reihentestungen.

„Ich bin als Ärztin gerne bereit, mir meinen Terminkalender so weit wie möglich freizuschaufeln und da noch mehr Engagement zu zeigen“, betont Kern. Es sei Aufgabe der Politik, die Ärztinnen und Ärzte mitzunehmen, sie zu motivieren: „Es ist nicht so, dass die Ärzte alle am Ende sind.“

Und es sei auch nicht so, dass immer ein Arzt oder ein Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes einen Abstrich vornehmen müsse. Rügner: „Zumindest bei Erwachsenen können angelernte Laien das gut übernehmen.“