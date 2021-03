Die britische Virus-Variante setzt sich durch, die Zahlen steigen. Die 7-Tage-Inzidenz hat am Dienstag auch in Blaufelden mit 22 neuen Fällen die 500er-Marke überschritten, am Mittwoch wurde 605,3 erreicht.

Kaum ist ein Ausbruchsgeschehen erkannt und eingedämmt, tun sich an anderer Stelle neue auf...