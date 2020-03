Aus Sicht der Stadtverwaltung ist das, was auf dem Foto zu sehen ist, gut. Es ist nämlich nichts zu sehen, präziser: niemand. Laut Rathaus verhalten sich die Crailsheimerinnen und Crailsheimer im öffentlichen Raum „sehr umsichtig“, der gemeindliche Vollzugsdienst, der das Einhalten der Kontaktsperre kontrolliert, müsse nur selten belehrend eingreifen.

Aus Sicht des Menschen, wenn man ihn im aristotelischen Sinn begreift, als zoon politikon, als gemeinschaftssuchendes Wesen, ist das, was auf dem Foto zu sehen ist, nicht gut. Weil er menschenleer ist, der Schweinemarktplatz in Crailsheim.

Ein Platz, man denke nur an die Piazza del Campo in Siena, wird erst durch Menschen zu einem Platz, zu einer Agora im altgriechischen Sinne – zu einem Ort, der Gemeinschaft ermöglicht. Das Coronavirus greift den Menschen nicht nur in seiner physischen Existenz an.