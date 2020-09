Die Fallzahlen steigen wieder – im Landkreis (unter anderem in Wallhausen, Fichtenau und Blaufelden) und vor allem in Crailsheim. In der Großen Kreisstadt gab’s am Mittwoch 190 Corona-Erkrankte seit Ausbruch der Pandemie, am Freitag waren es schon 199. Aktuell sind im Landkreis 88 Menschen mit...