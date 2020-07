Heiraten in der aktuellen Corona-Zeit ist eine besondere Herausforderung. Das ist der Crailsheimer Stadtverwaltung bewusst. So sind in der Stadtaktuell nur mit bis zu 20 Personen im Trauzimmer oder 50 Personen im Ratssaal möglich. Wie die Verwaltung mitteilt, wurden in jüngster Vergangenheit aber bei Hochzeiten die Corona-Regeln auf öffentlichen Plätzen missachtet. So kamen jüngst teilweise überauf dem Marktplatz auf engstem Raum zusammen. In einer Pressemitteilung weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass Personen im öffentlichen Raum nach wie vor einen Mindestabstand von 1,5 Meter einhalten müssen. Dort, wo dies nicht möglich ist, muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Zudem dürfen in der Öffentlichkeit aktuell nur Gruppen von bis zuzusammenkommen.