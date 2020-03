Im Landkreis Schwäbisch Hall werden zwei Drive-in-Testzentren eingerichtet: eines in Michelfeld und eines in einer Halle im Industriegebiet Flügelau in Crailsheim. Das gab das Landratsamt in einer Pressemitteilung bekannt. Die Tests an beiden Standorten sollen morgen um 18.30 Uhr beginnen. Hier geht es zum ausführlichen Bericht.