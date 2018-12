Kreßberg Christkind und Weihnachtsmann kommen

Kreßberg / Oliver Färber

Christkind und Weihnachtsmann waren am Samstag auf dem Hof der Feuerwehr in Haselhof.

Das Feuerwehrmagazin in Haselhof wurde am Samstagabend zum Treffpunkt. Bei klirrend kalten Temperaturen um den Gefrierpunkt schmeckten Glühwein und Punsch den Besucher noch einmal so gut. Die Vereine der ehemaligen Gemeinden Mariäkappel und Leukershausen machten Umsätze für ihre Kassen, und es gab auch Weihnachtsschmuck für ein schönes Zuhause zu erstehen.

Frisch erklangen die Stimmen des Singkreises Mariäkappel – festliche Lieder erschallten. Gegen 17.30 Uhr kamen dann Weihnachtsmann und Christkind auf den Hof des Feuerwehrmagazins. Sie hatten für die kleinen Besucher Geschenke mitgebracht.

