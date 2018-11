Hauptversammlung CDU-Stadtverband: Spitzenplätze verteidigen

Crailsheim / Andreas Harthan

Generalsekretär zu Gast und Fernsehen vor Ort: Die Hauptversammlung des CDU-Stadtverbandes ist in diesem Jahr an einem ungewöhnlichen Tag keine ganz normale Versammlung.

Horst Müller, der ehemalige Stadtrat und einstige Roßfelder Ortsvorsteher, hatte einen Termin bei der Dorfgemeinschaft sausen lassen und war an diesem Montag zur Hauptversammlung des CDU-Stadtverbands gegangen. An einem Montag, den nicht nur er als historisch empfand. Bedeutsam, weil Angela Merkel an diesem 29. Oktober vor die Presse getreten war, und ihren Verzicht auf den CDU-Vorsitz erklärt und damit selbst den Beginn der Kanzlerinnendämmerung eingeleitet hatte.

Es war für die Crailsheimer CDU ein besonders ungewöhnlicher Tag, weil nicht nur das Fernsehen gekommen war, um Stimmen und Stimmungen an der Parteibasis einzufangen, sondern sich mit dem Landtagsabgeordneten Manuel Hagel der Generalsekretär der baden-württembergischen CDU angekündigt hatte. Müller bereute sein Kommen nicht, denn Hagels programmatische Äußerungen zum Selbstverständnis der Partei gefielen vielen Zuhörern.

„Richtig Gas geben“

Aber es fand an diesem so ungewöhnlichen Montag eben auch die ganz gewöhnliche jährliche Hauptversammlung des Stadtverbandes statt. Mit all den Rück- und Ausblicken, die zu einer solchen Versammlung gehören. Und so war der alte und neue Vorsitzende Klaus-Jürgen Mümmler schnell bei einem Thema, das nicht nur die Christdemokraten umtreibt: der Kommunalwahl im kommenden Frühjahr. Die CDU stellt mit 17 Mitgliedern die mit Abstand größte Fraktion im Stadtparlament, und Mümmler, selbst Mitglied des Gremiums, hätte gern, dass das so bleibt. Die Gemeinderatswahl ist für ihn eine „riesige Herausforderung“. Und deshalb müsse die Partei nun „richtig Gas geben“, um genügend Kandidatinnen und Kandidaten zu finden. Nun gelte es, insbesondere junge Menschen für die Kommunalpolitik zu begeistern.

Ebenfalls viel Arbeit für die Partei sieht der neue Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion, Jens Zielosko aus Crailsheim. Mit nur einem Sitz weniger als die Freien-Fraktion ist die CDU als zweitgrößte Fraktion gut im Kreisparlament vertreten. Diesen Status bei den Kommunalwahlen zu halten, setze großes Engagement in den kommenden Monaten voraus. Der Kreisrat, der auch Stadtrat in Crailsheim ist, geht davon aus, dass die AfD zur Kreistagswahl antritt. Umso wichtiger sei, dass die CDU sich der inhaltlichen Auseinandersetzung mit dieser Partei stellt. CDU-Mandate sieht er aber auch durch die Freien bedroht. Diese Fraktion trage das Wort ‚frei’ im Namen, sei aber in Wirklichkeit „eine Lobbygruppierung der Bürgermeister“. Zielos­ko wörtlich: „Das ist keine freie Fraktion, sondern eine Kirchturmsfraktion.“ Auf der Freien-­Liste kandidiert auch Crailsheims neuer Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer.

Den Neubau eines Krankenhauses in Crailsheim bezeichnete er als „wesentlichen Verdienst unserer Fraktion“. Sorgen macht Zielosko, dass das Kreisklinikum trotz bester Auslastung rote Zahlen schreibt – mehr als vier Millionen Euro sind es am Ende dieses Jahres. Das liege am Bund und dessen verfehlter Krankenhausfinanzierung, die Leistung nicht belohne, sondern bestrafe. Aber auch das Land trage Verantwortung an dieser Misere, weil es nur etwa die Hälfte der Neubaukosten im Krankenhausbereich trägt, obwohl es eigentlich 100 Prozent übernehmen müsste. Darauf werde die CDU-Kreistagsfraktion beim Besuch von Sozialminister Manfred Lucha demnächst in Crailsheim sehr deutlich hinweisen.

„Angst vor der Höhe nehmen“

In seinem Bericht über die Arbeit der CDU-Gemeinderatsfraktion kam Franz Köberle auch auf sein Lieblingsthema Bauen zu sprechen. Es hätten „dicke Bretter gebohrt“ werden müssen, um wieder zu Neubaugebieten auch in den Crailsheimer Stadtteilen zu kommen. Weil Land nur einmal verbraucht werden kann und für die Landwirte immer knapper wird, sei es überaus wichtig, dass auch in Kleinstädten wie Crailsheim mehrgeschossig gebaut wird. Der Stadtrat hofft, dass der neue Bürgermeister Jörg Steuler seinen Stadtplanern „die Angst vor der Höhe nimmt“. Auch Stadtverbandsvorsitzender Mümmler befasste sich in seinem Rechenschaftsbericht mit dem Thema Wohnen. Da müsse mehr Unterstützung vom Bund, aber auch vom Land kommen, um genügend bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellen zu können, gab er dem Generalsekretär seiner Partei mit auf den Nachhauseweg. Allein können die Kommunen das Problem nicht lösen, ist Mümmler überzeugt.

„Bierzelt kann er“

Apropos allein: Allein schaffe es der CDU-Stadtverband nicht, prominente Redner zum politischen Volksfestauftakt nach Crailsheim zu lotsen. Er lobte Hagels Einsatz, der dazu beigetragen habe, dass in diesem Jahr der stellvertretende Ministerpräsident Thomas Strobl im Engel-Zelt gesprochen hat. Wenn es aber darum geht, prominente Redner aus Berlin oder von der Schwesterpartei CSU im benachbarten Bayern zu gewinnen, müssten viele an einem Strang ziehen. Mümmler verwies in diesem Zusammenhang auf den Auftritt von Horst Seehofer im vergangenen Jahr. Egal, wie man zu seiner Politik stehe, eines müsse man ihm lassen: „Bierzelt kann er.“ Die Veranstaltung, daran ließ Mümmler keinen Zweifel, sei für die Crailsheimer CDU immens wichtig. 5000 oder gar 6000 Menschen ins Bierzelt zu locken, gelinge aber nur, wenn ein erstklassiger Redner nach Crailsheim kommt. In diesem Zusammenhang erinnerten sich die an einem bewegten Tag versammelten Christdemokraten auch gerne an Karl-Theodor zu Guttenberg. Das ist auch schon neun Jahre her.