Crailsheim Bullinger will Antwort von Söder

Crailsheim / Andreas Harthan

Der ehemalige Landtagsabgeordnete Dr. Siegfried Bullinger hat in Sachen S-Bahn-Verlängerung von Dombühl nach Crailsheim zwei Mal den bayerischen Ministerpräsidenten angesprochen: beim Weinfest in Tauberzell und beim „Tag der Franken“ in Ansbach. Doch auf die von der Staatskanzlei in München zugesagte schnelle Antwort wartet er bis heute. Das will Bullinger nicht akzeptieren. In einem Brief an den persönlichen Referenten von Söder zeigt sich Bullinger enttäuscht darüber, dass er auch nach mehr als 14 Wochen noch keine Antwort erhalten hat und betont: „Als ehemaliger bayerischer Staatsbeamter und auch als ehemaliger Amtschef eines baden-württembergischen Ministeriums habe ich von Wiedervorlagen und Antworten in angemessenen Zeiträumen andere Vorstellungen.“

Für Bullinger steht außer Zweifel, dass der praktische Beweis für die Möglichkeit der problemlosen Verlängerung der S-Bahn von Nürnberg nach Crailsheim erbracht worden ist. Deshalb macht er sich für einen Probebetrieb stark: „Man könnte ohne irgendwelche Umbauten oder Investitionen die S-Bahn nach Crailsheim und zurück pendeln lassen.“ Bullinger erwartet nun, dass er vor der bayerischen Landtagswahl am kommenden Sonntag eine Antwort des Ministerpräsidenten erhält. Seit Ende 2017 fährt die S4 von Nürnberg über Ansbach bis nach Dombühl.