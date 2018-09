Volksfest Bürgermeister spielt die erste Geige

Crailsheim / Christine Hofmann

Es dauert nur wenige Augenblicke, bis die beiden Gruppen aus Jurbarkas die Zuschauer, die sich zahlreich auf dem Schweinemarktplatz eingefunden haben, auf ihrer Seite haben. Füße wippen im Takt der Musik, es wird mitgeklatscht und am Ende gibt es käftigen Applaus für die Darbietungen.

Mit Nemunelis und Mituva sind eine Trachtentanzgruppe und eine siebenköpfige Musikgruppe aus der litauischen Partnerstadt nach Crailsheim gekommen. Sie feiern mit den Crailsheimern Volksfest, laufen am Samstag und am Sonntag im Festzug mit und zeigen gestern Nachmittag ein Stück ihrer Tradition und Kultur auf dem Schweinemarktplatz. Die Tänzerinnen und Tänzer der Gruppe Nemunelis nehmen das Publikum mit auf eine Reise nach Litauen. Sie zeigen traditionelle und moderne Tänze voller Lebensfreude in landestypischen Trachten.

Getanzte Lebensfreude

Die Musiker der Gruppe Mituva repräsentieren die litauische Partnerstadt mit derselben Energie. Skirmantas Mockevicius, der Bürgermeister von Jurbarkas, spielt hier übrigens auch mit – natürlich die erste Geige. Spannend sind neben klassischen Musikinstrumenten wie Kontrabass oder Akkordeon auch litauische Volksmusikinstrumente, die den Stücken einen ungewöhnlichen, aber reizvollen Klang verleihen.

Neben den Tänzern und Musikern sind weitere Gäste aus Jurbarkas nach Crailsheim gekommen. „Wir haben insgesamt 41 Litauer hier“, berichtet Constanze Lauer, die bei der Stadt Crailsheim für die Partnerstädte zuständig ist. Offizielle Besuche aus den drei übrigen Partnerstädten gebe es momentan nicht. „Es sind allerdings einige Gäste aus Worthington privat angereist – zum Volksfest feiern“, so Lauer.