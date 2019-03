Crailsheim Bürgerbeteiligung: Grimmer ist offen für neue Wege

Crailsheim / Andreas Harthan

Blabla ist seine Sache nicht, und deshalb nutzte Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer den Stadtfeiertagsempfang am Mittwochabend im Rathaus, um eine programmatische Rede zu halten. Die befasste sich vor allem mit dem Spannungsfeld zwischen (Kommunal-)Politik und Bürgern. Grimmer fragte, wie es um das Vertrauen der Menschen in die demokratische Grundordnung im Land bestellt ist und brach diese Frage auch auf die kommunale Ebene herunter, indem er feststellte: „In Crailsheim werden wir uns mit Blick auf die politischen Prozesse in unserer Stadt der Debatte stellen müssen, wie wir zukünftig Entscheidungen herbeiführen wollen.“

Bürger contra Gemeinderat

Der Oberbürgermeister spielte mit seiner Formulierung ganz offensichtlich auf zwei kommunalpolitische Streitpunkte an, die die Crailsheimerinnen und Crailsheimer derzeit bewegen: der Erhalt der Kastanien vor der Spitalkapelle und die Verlegung des Hallenbadstandortes. Im ersten Fall hat der Gemeinderat durch eine veränderte Beschlussfassung (die Bäume bleiben stehen) einen Bürgerentscheid überflüssig gemacht, im zweiten Fall läuft gerade ein Bürgerbegehren mit dem Ziel, den Standort des Hallenbades in der Stadt zu erhalten. Grimmers Überlegungen gipfelten in der Frage, wie viele Entscheidungsbefugnisse eine repräsentative Demokratie aus der Hand geben möchte, beziehungsweise darf. Eine Frage, die auch etliche Stadträte schon seit geraumer Zeit beschäftigt. Hermann Wagner (AWV) etwa weist immer wieder darauf hin, dass es in der repräsentativen Demokratie auf kommunaler Ebene der Gemeinderat ist, der die Entscheidungen trifft.

Kleinerer Gemeinderat?

Grimmer nutzte die Gelegenheit, auch Themen anzusprechen, die er schon im Wahlkampf gesetzt hatte. Etwa die Frage nach der Größe des Gemeinderates (derzeit gibt’s in Crailsheim 42 Stadträtinnen und -räte). Auch wenn Grimmer das am Mittwoch nicht explizit erwähnte, ist es kein Geheimnis, dass er ein kleineres Gremium bevorzugt. Oder die Frage, ob die unechte Teilortswahl noch zeitgemäß ist. Sie sollte nach der Gemeindereform in den 1970er-Jahren sicherstellen, dass eingemeindete Orte Sitze im Kommunalparlament behalten. Doch mittlerweile sind annähernd 50 Jahre vergangen, und Grimmer verweist darauf, dass die unechte Teilortswahl zwar einerseits eine Garantie ist, andererseits aber auch eine Begrenzung darstellt: Dort, wo gleich mehrere motivierte Bürgerinnen und Bürger zu Hause sind, können trotzdem nur einer oder zwei in den Gemeinderat einziehen. In Crailsheim sind folgende Zahlen festgelegt: In der Innenstadt werden 23 Stadträte gewählt, in Tiefenbach, Onolzheim, Roßfeld, Jagstheim und Westgartshausen je zwei, in Goldbach, Triensbach und Beuerlbach je einer.

Grimmer fragt auch nach Funktion und Bedeutung der Ortschaftsräte. Hintergrund ist, dass die Beschlüsse dieser Gremien über Jahrzehnte hinweg fast ausnahmslos vom Gemeinderat akzeptiert worden sind, es in den vergangenen Monaten aber gleich mehrere Situationen gab, in denen sich das Stadtparlament über Beschlüsse von Ortschaftsräten hinweggesetzt hat. Grimmer fragt, ob die Mitgliedschaft in Ortschaftsräten die Lust auf Politik fördert, wenn die Entscheidungen dieser Gremien „vom Gemeinderat mit Blick auf das Wohl der Gesamtstadt nicht selten übergangen werden“.

„Kein Allheilmittel“

„Kann das sogenannte Heidelberger Modell eine Lösung sein?“ – auch diese Frage stellte Oberbürgermeister Grimmer. 2015 hatte der Gemeinderat beschlossen, künftig nach diesem Modell die Bürgerbeteiligung zu gestalten. Doch der Beschluss wird bis heute nicht umgesetzt. Das „Heidelberger Modell“ legt Wert auf eine „mitgestaltende Bürgerbeteiligung“, die über das, was in der baden-württembergischen Gemeindeordnung festgelegt ist, hinausgeht. Auch darüber will Grimmer „ergebnisoffen“ diskutieren lassen. Für ihn steht jedoch schon heute fest: Auch das „Heidelberger Model“ ist „kein Allheilmittel“.

Egal, wie Bürgerbeteiligung durchgeführt wird, gebe es doch immer Teilinteressen und Widerstand. Trotzdem bleibe er dabei, dass bei Entscheidungen Interessen abgewogen und Kompromisse gefunden werden müssen. Es gebe oft nicht den einen Weg, den alle mitgehen können oder wollen. Deshalb so Grimmer, werbe er „ausdrücklich um Verständnis für Entscheidungen, die im Gemeinderat getroffen werden“.