Energie Bündnis kämpft gegen oberirdische Stromtrasse in Hohenlohe

Gerabronn / Oliver Färber

Die Schutzgemeinschaft Ländlicher Raum hat bei der Auftaktveranstaltung der Kampagne „Hohenlohe Oben Ohne“ im Gerabronner Bahnhof am Donnerstagabend bereits etliche Mitstreiter gefunden.

Die Zeichen stehen auf Kampf – und laut Ruth Tischer, Vorsitzende der Schutzgemeinschaft Ländlicher Raum Hohenlohe, wird es ein langer, zäher sein: Mit der Kampagne „Hohenlohe Oben Ohne“, die am Donnerstagabend im Gerabronner Bahnhof ihren Auftakt hatte, will das Bündnis aktiv gegen eine oberirdische Stromtrasse zwischen Kupferzell und Rot am See vorgehen.

Dass die Netze-BW eine 110-Kilovolt-Leitung durch Hohenlohe angeht, ist schon seit 2014 bekannt. Jetzt geht das Projekt aber bald in die Phase, in der jeder Bürger seine Meinung dazu kund tun kann. „Und es soll hier nicht so laufen wie bei Stuttgart 21, dass davon niemand Kenntnis nimmt und dann ist es zu spät“, erklärt Tischer den Interessierten. Im Gegenteil: Die Gemeinschaft will dazu animieren, dass im Oktober, wenn die Pläne dazu in den Rathäusern der betroffenen Kommunen ausliegen, die Bürger sie einsehen und sich entweder vor Ort oder übers Internet dazu äußern. „Bis 30. November ist eine Stellungnahme möglich“, erklärt die Gerabronner Stadträtin Heidegret Mayer, die der Schutzgemeinschaft als zweite Vorsitzende angehört. So könne beim Regierungspräsidium klar gemacht werden, dass man in Hohenlohe keine Freileitung wolle, die die Natur durchschneide.

Bald auch Online-Petition

Sie berichtet, dass sich der Gerabronner und der Langenburger Bürgermeister schon einig seien, eine Petition dagegen einzureichen. Sie planten, sich mit ihren Amtskollegen aus den übrigen betroffenen Kommunen zusammenzusetzen, damit diese auch ihre Unterschrift daruntersetzten. Die Schutzgemeinschaft sammelt Unterschriften von Bürgern. „Demnächst startet auch unsere Online-Petition“, so Tischler. Unter Applaus nennt sie das Ziel, 10 000 Unterschriften bis Ende Dezember zusammenzutragen. Und dann sind da noch die blauen T-Shirts, die das Bündnis verkauft: vorne mit dem Logo „Hohenlohe Oben Ohne“ und einem durchgestrichenen Strommast, hinten mit dem Slogan „Keine Trasse auf der Terrasse“. Wobei sich Tischler nicht ganz sicher ist, ob sie es richtig trägt: „Die Terrasse ist ja eigentlich vorne“, scherzt sie.

Viele Informationen haben die Aktivisten zusammengetragen. Gegen oberirdische Stromkabel und Elektrosmog oder Artikel, die in Frage stellen, ob Strom aus Windkraft, Solaranlagen oder Biogasanlagen wirklich ökologisch ist. Denn der Grund für die neue Trasse, den die Netze-BW nennt, sei die wachsende dezentrale Stromerzeugung in ländlichen Gebieten. Und dieser Strom müsse nun auch abtransportiert werden. Wobei Gerhard Kreutz von der Energieinitiative Kirchberg meint, dass dieser – werden erst einmal Autos und Heizungsanlagen mit regenerativer Energie betrieben – sehr wohl auch hierzulande benötigt werde. Er fordert eine Studie, die das untersucht – und auch die Möglichkeit, Strom in Gas umzuwandeln und auf diese Weise zu transportieren.

Dass eine unterirdische Leitung nicht immer sinnvoll sei, erklärt Martin Zorzi vom Haller Umweltzentrum: „Wenn sie ein Biotop durchzieht, wird das unwiederbringlich zerstört.“