Altenmünster Schüler peppen „Besuch der alten Dame“ auf

Altenmünster / swp

Achtklässler des Lise-Meitner-Gymnasiums überzeugen mit Dürrenmatts „Besuch der alten Dame“.

Friedrich Dürrenmatts tragische Komödie „Der Besuch der alten Dame“ mit der Ballade „Jar of Hearts“ von Christina Perri zu beenden, weist auf eine moderne Interpretation des Bühnenklassikers hin, die der Klasse 8a am Lise-Meitner-Gymnasium überzeugend gelang.

Für das erste Schulhalbjahr war das Theaterprojekt mit zwei Schulstunden in der Stundentafel verankert. Es galt, den Dramentext zu kürzen und umzuschreiben, die Rollen zu casten, Kulissen und Kostüme zu gestalten, Musikstücke auszuwählen und schließlich das Drama einzustudieren. Unterstützung fanden die Schüler bei Deutschlehrerin Gabriele Ferchow, Musiklehrerin Ines Mend und Kunstlehrerin Wildis Streng-Sengle.

„Zunächst erschien alles ziemlich chaotisch und ich glaubte, wir bekommen das bis zur Premiere im Februar nie hin. Das Ergebnis kann sich jetzt jedoch sehen lassen“, so die Äußerung von Rebecca Herrmann, eine der drei Projektkoordinatorinnen, am Premierenabend. Bei der Bearbeitung des Originaltextes lag der Schwerpunkt darauf, den Plot der tragischen Komödie und die Zahl der Rollen zu erhalten: Die alte Dame Claire Zachanassian kehrt als steinreiche Frau in ihre Heimatstadt zurück, wo ihr einst das Herz gebrochen und ihre Ehre geraubt wurde. Nun will sie Rache nehmen und bietet den Bewohnern eine Milliarde dafür, dass ihr damaliger Liebhaber Ill für sein Vergehen mit dem Tode bestraft wird.

Mit Spielfreude und höchster Konzentration gaben alle Akteure, auf und hinter der Bühne, ihr Bestes. In den Hauptrollen überzeugten Johanna Tischner als Claire Zachanassian und Marc Fabri in der Rolle des Ill. Individuelle Interpretationen der Rollen des Bürgermeisters, Arztes, Lehrers, Pfarrers, Polizisten und Butlers zeigten Bonifàc Kovacs, Fabian Cranz, Nele Schürle, Tim Beißwenger, Lara Schürle und Patrick Wolf. Für Heiterkeit sorgte das Lokalkolorit, das die Klasse ins Stück einfließen ließ: Ort der Handlung ist das verarmte Städtchen Crailsheim mit seinem maroden Bahnhof, auf dem die Milliardärin empfangen wird; die Raubtierjagd nach dem entlaufenen Panther endet im Gestühl der Johanneskirche und der Ort, an dem sich Claire und Ill einst verliebten, ist im Burgbergwald.

Groteske Wirkung erzielt

Die Auswahl der Musikstücke unterstrich zusätzlich die intendierte Aussage der Inszenierung. Eine groteske Wirkung blieb nicht aus, als zu Ehren des toten Panthers das Trauerstück „Der gute Kamerad“ von Ludwig Uhland gespielt wurde und Ill das Konzert entsetzt abbricht, weil er spürt, dass es ihm gelten soll.

Den emotionalen Höhepunkt bot das Schlusstableau, bei dem alle Akteure nochmals gemeinsam auf die Bühne traten, und als Chor die Ballade „Jar of hearts“ von Christina Perri vortrugen. Die Solistinnen: Dominique Kümmerer und Lara Schürle.

