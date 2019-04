Der Bücher-Flohmarkt in Crailsheim hat am heutigen Freitag noch mal geöffnet.

Wer den Bücher-Flohmarkt der Stadtbücherei Crailsheim am Donnerstag verpasst hat, der hat am heutigen Freitag von 9 bis 18 Uhr noch einmal die Chance, aussortierte Bücher, Spiele und CDs gegen einen kleinen Obolus zu kaufen. Die Sachen müssen weg, um Platz für Neues zu schaffen. Grund für den zweitägigen Flohmarkt in diesem Jahr ist laut Stadtverwaltung ein für Freitag angekündigter Wetterumschwung, der Regen bringen soll – man wollte das gute Wetter am Donnerstag nutzen. Bei schlechtem Wetter wird am Freitag in der Bücherei verkauft, ansonsten auf dem Schlossplatz. Der Bücher-Flohmarkt wird zwei Mal im Jahr veranstaltet: Einmal im April zum Tag des Buchs und im Oktober zum Tag der Bibliothek.

