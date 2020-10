Beim Shoppingcenter-Performance-Report verbessert sich das Brücken-Center Ansbach auf einen hervorragenden 15. Platz unter 400 deutschen Einkaufszentren. Die Mieter bescheinigen dem Center zudem eine hohe Krisenkompetenz in der Corona-Pandemie.

„Wie zufrieden sind Sie mit der Performance Ihrer Filialen in Deutschlands Shoppingcentern?“ Jedes Jahr stellt die Gutachterfirma Ecostra diese Frage Filialunternehmen in Deutschland, die in mindestens drei Einkaufszentren mit Stores vertreten sind. Das Ergebnis wird dann im Shoppingcenter-Performance-Report veröffentlicht. 2020 beteiligten sich 105 Filialunternehmen an der Befragung. Neben der Zufriedenheit mit der Performance ihrer Läden wurden die Mieter dieses Mal auch nach der Krisenkompetenz der Centerbetreiber in der Corona-Pandemie befragt.

Durchschnittsnote 2,11

Mit einer Durchschnittsnote von 2,11 belegt das Brücken-Center Ansbach in diesem Jahr den 15. Platz unter 400 im Ranking berücksichtigten deutschen Einkaufszentren. Damit konnte das Brücken-Center seine gute Platzierung aus dem Vorjahr (Platz 19) noch mal verbessern und dies trotz der zum Teil gravierenden Auswirkungen der Pandemie für Einkaufszentren.

„Dass unsere Mietpartner unser Center-Konzept und auch das Team vor Ort in dieser besonderen Zeit wieder so gut bewerten, freut uns wirklich sehr. Dies zeigt, dass die bewährte Zusammenarbeit aller auch bei großen Belastungen funktioniert“, freut sich der Geschäftsführer des Brücken-Center Ansbach Andreas Schmid.

Im diesjährigen Ranking konnte das Brücken-Center Ansbach bei der Mieterzufriedenheit auch erneut alle anderen Shoppingcenter in Franken hinter sich lassen. Und auch innerhalb Bayerns schaffte es das Ansbacher Brücken-Center mit dem dritten Platz auf das Siegertreppchen, nur einen Platz hinter dem zweitbesten Shoppingcenter in Bayern, dem Donau-Einkaufszentrum in Regensburg, das wie das Brücken-Center Ansbach zum Portfolio der DV Immobilien-Gruppe in Regensburg gehört.