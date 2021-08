Der – immerhin siebenstellige – Sachschaden ist enorm. Und alles in allem haben rund 50 Einsatzkräfte einen Großteil des Sommersonntags damit verbracht, unter zum Teil mörderischen Bedingungen ein Feuer zu löschen. Aber als am Sonntag eine Generatorenhalle in Lenkerstetten abgebrannt ist, kamen weder Mensch noch Tier zu Schaden; den Einsatzkräften um Kommandant Klaus Pressler ist es zudem in einer bewussten Anstrengung gelungen, die Meng...