Der dunkelgraue Kasten wirkte unscheinbar und war am Straßenrand oder in der Parklücke kaum zu erkennen. Erst, wenn der rote Blitz aufleuchtete, registrierten die ertappten Autofahrer, was geschehen war – doch dann war es auch schon zu spät.“ Schöner hätte es die Stadt Crailsheim in ihrer P...