Die sechsfache deutsche Meisterin Cathrin Vetter (TSV Blaufelden) erkämpfte sich unter anderem 1993 im Madison Square Garden WM-Bronze.

Cathrin Vetter ist die mit Abstand erfolgreichste Athletin im Taekwondo-Kampf, die der TSV Blaufelden jemals hatte. Noch heute gilt sie als eine der perfektesten Kämpferinnen in der Geschichte der Deutschen Taekwondo Union. Sechsmal in Folge gewann sie die deutsche Meisterschaft und war von 1988 bis 1993 national ungeschlagen!“

Diese Lobeshymne von Hermann Deeg, Gründervater und Mann der ersten Stunde in der angesprochenen Abteilung, einem landesweit anerkannten Experten, kommt einem Ritterschlag gleich. „Im Rückblick bin ich natürlich sehr stolz auf das, was ich erreicht habe. Das war schon etwas Besonderes in der damaligen Zeit“, freut sich die angesprochene Sportlerin über dieses Kompliment aus berufenem Mund.

Allerdings war die lange und erfolgreiche Karriere auch „mit viel Schinderei, hartem Training und Verzicht“ verbunden. „Es war kein Zuckerschlecken. Im Jahr 1980“, erinnert sich Cathrin Vetter, inzwischen 44 Jahre alt und Polizistin, an die Anfänge zurück, „sind wir nach Blaufelden gezogen. Als Achtjährige habe ich bei einem Dorffest eine entsprechende Vorführung gesehen, wollte das auch machen, und es hat mir von Anfang an riesigen Spaß gemacht, die Techniken zu lernen.“

Cathrin Vetter hat auch in Gammesfeld gekickt, Hürdenlauf und Hochsprung betrieben. „Irgendwann musste ich mich entscheiden.“ Taekwondo bekam den Zuschlag, „weil es sehr vielseitig ist“.

Trainingspausen empfand Vetter als Strafe

„Nicht zum Training oder zu Wettkämpfen zu dürfen, war für mich die größte Strafe. Einmal sind wir zur Europameisterschaft nach Dänemark gefahren und es stellte sich erst vor Ort heraus, dass ich nicht starten durfte, weil ich zu jung war. Vor Enttäuschung darüber ist mir fast das Gesicht entgleist“, erzählt die erfolgreiche Athletin, die mit ihrem Lebensgefährten in Niederstetten wohnt.

Zum Teil galt es einfach zu improvisieren und das Beste aus den Umständen zu machen. „Als wir zum Worldcup nach Zagreb geflogen sind, weiß ich noch genau, befand sich unser Gepäck im falschen Flieger. Wir standen auch ohne Halle da, sodass uns der Hotelier wenigstens auf dem Flur die Möglichkeit gab, ein bisschen zu laufen und uns zu bewegen.“ Von Land und Leuten bekamen die Athleten nicht viel mit. „Wir waren ja auf keiner Urlaubsreise, sondern sehr fokussiert auf unsere Wettkämpfe.“ Dennoch gab es eine ganze Reihe unvergesslicher Eindrücke, zum Beispiel im berühmten Madison Square Garden in New York. Bereits die bloße Namensnennung sorgt für ehrfürchtigen Respekt. „Den kennt man auf der ganzen Welt und es ehrt einen, allein schon die Atmosphäre dort erleben zu dürfen.“ Cathrin Vetter gewann bei der WM im Jahr 1993 Bronze.

Oft musste Vetter, übrigens auch zweifache Sportlerin des Jahres im Sportkreis Hall, einfach auf die Zähne beißen, auch wenn es weht tat, wie beim ETU-Cup in St. Petersburg, „als ein Stück meines Knöchels abgesplittert war, ich mich aber ins Finale durchgekämpft habe. In der Zeit damals bekam man ein Tape, Eiswürfel und einen Salbenverband ehe es am nächsten Tag zum Arzt ging.“

Grundlage für die vielen Erfolge war das erfolgreiche Team Deeg und Vetter. Cheftrainer Hermann Deeg über seine Musterschülerin: „Cathrin war bereit, sich im Training zu quälen und alles zu geben. Sie brachte auch die für eine Vollkontaktathletin notwendige Härte mit und verfügte über Nehmerqualitäten. Zudem legte sie unwahrscheinliche Kampfintelligenz an den Tag. Ihre große Stärke: Die Taktik setzte sie zu 100 Prozent um.“ Die ehemalige Schülerin kann das Lob nur zurückgeben. „Der Hermann war ein richtiger Fuchs, ist sehr akribisch vorgegangen und hat, für die damalige Zeit noch unüblich, beispielsweise mit Videoanalyse gearbeitet. Meine Erfolge wären in einer anderen Konstellation gar nicht möglich gewesen.“

Schule für das Leben

Was nimmt sie mit aus dieser Zeit? „Irgendwie war es eine Schule für das spätere Leben. Ich weiß, was ich will, und wenn der direkte Weg nicht zum Ziel führt, muss ich eben einen Umweg nehmen“, berichtet Cathrin Vetter, die sich als „ehrgeizig, aber auch hilfsbereit“ beschreibt.

In der Zwischenzeit hat sie eine neue Leidenschaft für sich entdeckt, den Hundesport. Sechs Hunde gibt es in ihrer Familie. Mit „Xato“, einem Deutschen Schäferhund, hat sie die Qualifikation für die „württembergische“ geschafft. Außerdem fährt sie gerne Fahrrad, geht Schwimmen und baut sich ein zweites Standbein als Tierheilpraktikerin auf.

Aktuell leitet sie noch das Taekwondo-Kampftraining in Blaufelden. Dabei geht es freilich nicht mehr ganz so hart zu wie früher. „Die Teil­­nehmer sollen ja auch ihren Spaß haben.“

