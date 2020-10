Das zweigeschossige Stall- und Scheunengebäude, in dem sich unten die Rinder und oben das Strohlager befanden, brannte nahezu in voller Ausdehnung, als die Feuerwehren aus Blaufelden, Billingsbach und Wiesenbach an dem Aussiedlerhof am östlichen Ortsrand von Blaufelden ankamen. Zur weiteren Unters...