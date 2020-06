Einige Blaufeldener leiden seit vielen Jahren am Durchgangsverkehr auf der B 290 und auf Landesstraßen. Das machen Anwohner in einer Petition deutlich, die sie an den Kreistag gestellt haben. Sie fordern Tempo 30, mindestens zwei stationäre Blitzer und einen neuen Fußgängerüberweg. „Wir befolgen damit einen Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts, wonach Petitionen in Kreisgremien mit auf die Tagesordnung genommen werden müssen“, sagt Landrat Gerhard Bauer im Umwelt- und Technikausschuss in Wolpertshausen. Er gibt das Thema den Kreisräten zur Kenntnis und verweist auf die Vorlage, worin unter anderem steht, dass Tempo 30 und Fußgängerüberweg Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde als untere Verwaltungsbehörde seien. Der Kreistag sei nicht zuständig. Kreisräte stellen Fragen und diskutieren.

Leiser thematisiert Blitzer

„Es geht mehr darum, wie ein Antrag abgelehnt werden kann, anstatt ihn zu prüfen“, gibt Kreisrat Kurt Wackler (Freie) seinen Eindruck wieder. Er regt an, dass das Straßenverkehrsamt bei der Prüfung solcher Sachverhalte wie Tempo 30 und Fußgängerüberwege „noch mehr auf die örtlichen Belange eingehen“ soll. Die Problematik sei weitreichend, Handeln sei angesagt. Landrat Bauer macht deutlich, dass das gemacht werde, was rechtlich möglich sei.