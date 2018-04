Schüleraustausch Bienvenida in Hohenlohe

Crailsheim / pm

Einen herzlichen Empfang am Lise-Meitner-Gymnasium haben jetzt 15 Mädchen und Jungen der Klassenstufe 10 vom Gymnasium Acci aus Guadix in Andalusien erhalten, die mit zwei Lehrern eine Woche bei ihren Austauschpartnern in Crailsheim weilten. Bei einer Vollversammlung mit den Schülern und Lehrern des LMG bedankten sich die Gäste ihrerseits mit einer Sevillana, einem Folkloretanz, der an den Flamenco erinnert.

Initiiert wurde der Austausch 2015 durch den Kontakt zu einer ehemaligen Kollegin des LMG, die in ihr Heimatland Spanien zurückgekehrt war. „Die inzwischen sehr persönlichen Bande zwischen den deutschen und spanischen Kollegen sind die Grundlage des Schüleraustauschs“, meint Lars Dinkel. Er ist verantwortlicher Ansprechpartner am LMG. Gemeinsam mit seinen Kollegen Matthias Schilling und Dorothee Winkler hat er heuer ein vielfältiges Programm für die Gäste zusammengestellt, das Ausflüge nach Rothenburg und Heidelberg sowie eine Crailsheimer Stadtrallye beinhaltet. Zentrale Bausteine sind aber die Begegnung mit den Gastfamilien und der Besuch des Unterrichts, damit die spanischen Schüler den Alltag ihrer Austauschpartner hautnah miterleben können. Dasselbe wird für die deutschen Schüler der Klassenstufe 9 bei ihrem Besuch im Mai des Jahres in Spanien gelten.

Für María José García und Esteban Romero, die beiden Lehrer aus Guadix, hat der Austausch mit Deutschland einen hohen Stellenwert, sind es doch nur 25 Gymnasien in ganz Andalusien, die Deutsch als Fremdsprache anbieten. Üblich ist Englisch als erste Fremdsprache, gefolgt von Französisch. „Die deutsche Grammatik fällt den spanischen Schülern oft nicht leicht, angefangen beim Gebrauch der drei Artikel über den sehr variablen Satzbau im Deutschen bis hin zur Etymologie, die für Muttersprachler von romanischen Sprachen doch sehr fremd ist“, meint Esteban Romero, der Deutsch am Gymnasium in Guadix unterrichtet. Seine Kollegin María José ergänzt, dass ihre Schule großen Wert auf europaweite Austauschprogramme legt, weil diese neben der Sprachförderung zur Persönlichkeitsentwicklung ihrer Schüler beitrügen.

Leitziel des LMG: Weltbürger

Hierin ergibt sich eine Schnittmenge mit dem Leitziel des LMG, das seine Schüler zu Weltbürgern erziehen möchte. Jährlich läuft neben dem Spanienaustausch auch der mit Delhi in Indien und mit der Partnerstadt Pamiers in Frankreich. Für das zweizügige Gymnasium stellen diese Angebote organisatorisch und personell immer wieder Herausforderungen dar, die parallel zum täglichen Schulbetrieb gestemmt werden müssen.