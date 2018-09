Berufseinsteiger starten durch

pm

Der Betrieb KE Elektronik, Zulieferer auf den Märkten Automotive und Luftfahrt, bildet in diesem Jahr vier kaufmännische und fünf gewerbliche Auszubildende sowie vier duale Studenten in verschiedenen Fachrichtungen aus. In sieben Ausbildungsberufen und zwei dualen Studiengängen tragen aktuell insgesamt 34 Jugendliche zum Erfolg von KE bei.

Während der ersten Tage lernen die Nachwuchskräfte das Marktlustenauer Unternehmen, die neue Arbeitsumgebung, die persönlichen Paten, die Ausbilder und die Kollegen kennen. An zwei Tagen wurden die Flugwerft Schließheim, die Münchner Innenstadt sowie BMW in Dingolfing besichtigt. Hier konnten erste Eindrücke aus der Automobil- und Luftfahrtindustrie gesammelt werden – zwei spannende Branchen –die vielversprechende Zukunftsperspektiven bereithalten.