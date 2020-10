Eine längere Diskussion in der September-Sitzung des Gemeinderates löste der Vorschlag des Bauausschusses aus, künftig ein anderes, deutlich günstigeres LED-Standardmodell für die Siedlungsstraßen zu verwenden. Rund 500 Euro könnten pro Leuchte eingespart werden.

Zunächst sollen damit die noch vorhandenen 35 alten sogenannten Pilzleuchten aus den 1970er- und 1980er-Jahren ersetzt werden. Der Energieverbrauch könne dabei um bis zu 75 Prozent gesenkt werden. Später soll die vorgeschlagene Leuchte, so Bürgermeister Jörg Schmidt, einheitlich die Straßenbeleuchtung in Neubaugebieten bilden.

Modelle derselben Firma entschieden habe, besonders wegen ihrer Langlebigkeit. Bei einer Kostenersparnis renne man bei ihm offene Türen ein.

Jürgen Rüeck verteidigte das neue Angebot. Es sei von der Technik her identisch und moderner. Es sehe eben anders aus. Aber von den Leuchten, für die man sich zuletzt entschieden hatte, seien ja schon große Stückzahlen vorhanden, sodass sich mit Blick auf Ersatzteile die Anschaffung schon gelohnt habe.

Hans-Dietmar May forderte, wenn man nun schon wieder die einmal getroffene Entscheidung ändere, dass sie in fünf Jahren nicht schon wieder umgeworfen werde. Er wünschte sich eine fundierte Entscheidung mit dem Hinzuziehen von Modellen einer weiteren Firma, denn: „Brillant ist das so nicht.“

Der Bürgermeister versuchte dann die Wogen zu glätten und wies darauf hin, dass sich die Bauhofmitarbeiter intensiv Gedanken gemacht hätten, bevor sie diese Änderung vorgeschlagen haben. Mit einer Enthaltung wurde der neu vorgeschlagenen Leuchte zugestimmt.